Объявлены результаты выборов в Германии: в бундестаг прошли шесть партий

Официальные предварительные результаты голосования в понедельник ночью объявил председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер по итогам подсчета голосов во всех 299 избирательных округах. Явка составила 76,2%.

На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев. Правую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, а Левую партию - 9,2%. Таким образом, все шесть партий, преодолев барьер в 5%, прошли в бундестаг.

После объявления данных экзит-полов СДПГ заявила о намерении уйти в оппозицию. Таким образом, остается возможным лишь один вариант формирования правящей коалиции - "Ямайка" (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и "зеленые"). Однако немецкие эксперты предупреждают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым из-за разногласий по ключевым вопросам в партиях.

У СДПГ на этих выборах оказался самый низкий результат за всю послевоенную историю Германии, у ХДС/ХСС - с 1949 года, когда прошли первые выборы в бундестаг. Для "зеленых" и "левых" этот результат - второй самый успешный в их истории. Свободная демократическая партия на предыдущих выборах в 2013 году потерпела поражение и и не получила мест в парламенте, нынешний результат для нее один из самых высоких, сообщает Newsru.com.

"Альтернатива для Германии" заняла второе место во всех регионах бывшей ГДР кроме двух, а в Саксонии она оказалась на первом месте с 27%. После объявления данных первых экзитполов, из которых стало известно, что евроскептики становятся третьей по силе фракцией и формально возглавляют оппозицию, один из лидеров "АдГ" Александер Гауланд заявил, что "начинает охоту" на партию Ангелы Меркель. Канцлер в свою очередь пообещала тщательно проанализировать ситуацию, чтобы вернуть назад электорат, который переметнулся от ХДС/ХСС к правым. Согласно данным социологов, от консерваторов к "АдГ" ушли примерно миллион сторонников.

ХСС ожидаемо выиграл выборы в бундестаг по Баварии, но получил самый низкий результат с 1949 года. СДПГ заняла первое место в Бремене, "Альтернатива" - в Саксонии, во всех остальных регионах лидером стал ХДС.