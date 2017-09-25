Велосипедист наехал на пенсионерку и скрылся с места происшествия
25 сентября 2017 г., 07:36
В воскресенье, 24 сентября, в Нарве во дворе многоквартирного дома велосипедист сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Отмечается, что инцидент имел место около 16.20 по адресу Раху, 20.
Велосипедист, личность которого пока не установлена, наехал на 78-летнюю женщину и покинул место происшествия.
Пострадавшей на месте оказали первую помощь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.