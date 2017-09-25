Велосипедист наехал на пенсионерку и скрылся с места происшествия

Отмечается, что инцидент имел место около 16.20 по адресу Раху, 20.

Велосипедист, личность которого пока не установлена, наехал на 78-летнюю женщину и покинул место происшествия.

Пострадавшей на месте оказали первую помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.