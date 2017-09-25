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Велосипедист наехал на пенсионерку и скрылся с места происшествия

Rus.Postimees.ee
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Велосипед. Иллюстративное фото. | ФОТО: Toomas Tatar / Postimees

В воскресенье, 24 сентября, в Нарве во дворе многоквартирного дома велосипедист сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Отмечается, что инцидент имел место около 16.20 по адресу Раху, 20.

Велосипедист, личность которого пока не установлена, наехал на 78-летнюю женщину и покинул место происшествия.

Пострадавшей на месте оказали первую помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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