Приговоренный к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи может выйти на свободу досрочно

Обвинительный приговор в законную силу еще не вступил, таким образом, в настоящее время Семыкин отбывает наказания за предыдущие преступления - разбойные нападения в Нарве, и формально соответствует требованиям условно-досрочного освобождения, а Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Семыкина 12 октября.

"Прокуратура не будет поддерживать условно-досрочное освобождение Тоомаса Семыкина", - заявила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Напомним, что 13 июля суд первой инстанции признал Семыкина виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи, за что он был приговорен к 12 годам тюремного заключения, а поскольку Семыкин был ранее наказан в уголовном порядке, то общий срок наказания составил 14 лет и 9 месяцев, из которого был вычтен уже отбытый в заключении срок, пишет rus.err.ee.

Rus.Postimees писал ранее, что суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и обязал Семыкина выплатить 4000 евро для погашения имущественного ущерба и 5000 для покрытия расходов на адвоката.

Второй подсудимый - 20-летний Алексей Бочаров - был признан виновным в сокрытии убийства и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Мотивированный текст приговора Вируского уездного суда будет доступен только с 6 октября, а после этого стороны смогут его обжаловать в окружном суде.