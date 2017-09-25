СМИ: в Сирии погиб российский генерал, воевавший в Донбассе

В министерстве сообщили, что старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск. Он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора.

Асапова посмертно представили к высокой государственной награде, пишет Newsru.com со ссылкой на РИА "Новости".

В начале 2016 года, как напоминает "Эхо Москвы", главное управление разведки министерства обороны Украины называло Валерия Асапова командующим "Первым армейским корпусом" сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. Согласно данным украинской разведки, генерал находился в Донбассе под фамилией Примаков.

В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес Асапова в список лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

Ранее журналисты обнаружили расхождение между официальными потерями России в ходе операции Воздушно-космических сил в Сирии и вероятным фактическим числом жертв. Согласно сообщениям Минобороны РФ, в 2017 году число погибших составило 10 человек.

В действительности в Сирии могли погибнуть не менее 40 граждан РФ. Об этом в начале августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на рассказы родственников и друзей погибших, а также данные местных властей.

Также у западных журналистов якобы есть доказательства того, что среди 40 погибших в ходе операции в Сирии россиян был 21 наемник и 17 военнослужащих. При этом статус остальных им выяснить не удалось.