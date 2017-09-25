Закупочные цены на молоко значительно выросли

Отмечается, что в августе средняя закупочная цена молока составила 329,37 евро за тонну, что на 0,47% больше июльских показателей, пишет rus.err.ee.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко продолжают расти куда более стремительно. Так, в августе они увеличились на 58,7% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, когда стоимость тонны продукта составляла 207,51 евро.

В августе 2017 года предприятия молочной промышленности произвели 8300 тонн питьевого молока, 2500 тонн сливок, 3500 тонн ферментированного молока, 3600 тонн сыра и 1500 тонн творога.