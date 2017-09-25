Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Зопп и Иванов поднялись в рейтинге ATP

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Юрген Зопп. | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Сильнейшие теннисисты Эстонии Владимир Иванов и Юрген Зопп улучшили свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 25 сентября, Зопп поднялся на две строчки и занимает теперь 192-е место, пишет rus.err.ee.

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов также переместился вверх на две позиции и занимает 427-е место.

В тысячу лучших теннисистов планеты входит и 19-летний игрок сборной Эстонии Кеннет Райсма, занимающий 716-е место.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль.

Наверх