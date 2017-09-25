Зопп и Иванов поднялись в рейтинге ATP
25 сентября 2017 г., 08:30
Сильнейшие теннисисты Эстонии Владимир Иванов и Юрген Зопп улучшили свои позиции в рейтинге ATP.
В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 25 сентября, Зопп поднялся на две строчки и занимает теперь 192-е место, пишет rus.err.ee.
Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов также переместился вверх на две позиции и занимает 427-е место.
В тысячу лучших теннисистов планеты входит и 19-летний игрок сборной Эстонии Кеннет Райсма, занимающий 716-е место.
Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль.