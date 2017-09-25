Трамп добавил Венесуэлу, КНДР и Чад к списку стран, гражданам которых запрещен въезд в США

Речь идет о введении ограничительных мер в отношении ряда стран, в том числе до воскресенья попадавших под запрет на выдачу виз, срок действия которого истекает в понедельник, 25 сентября, сообщает Newsru.com.

В списке повторно оказались Иран, Ливия, Сомали, Сирия и Йемен, впервые в перечень попали Чад, Северная Корея и Венесуэла. Правило вступает в силу с 18 октября. Согласно тексту прокламации, по мнению Министерства внутренней безопасности, данные государства "обладают несоответствующими протоколами" в части идентификации лиц и обмена информацией, кроме того, имеются "факторы риска".

В то же время, как сообщил представитель администрации США, Судан был исключен из перечня стран, граждане которых в период действия прошлого указа Трампа не могли получить визу, новые ограничения на него также не распространяются. "Введенные ранее или сейчас ограничения никогда не применялись на основе расы, религии или убеждений. Правительства этих стран просто не соответствуют нашим базовым требованиям", - отметил представитель администрации.

В прокламации отмечается, что в Белом доме вводят разные ограничения для иммигрантов и обычных путешествующих. "Соединенные Штаты предоставляют людям с правом на постоянное проживание в стране больше прав, чем не иммигрантам. Тех, кто легально получил вид на жительство, тяжелее выдворить, чем не иммигрантов, даже в случае усиления угрозы для национальной безопасности", - пояснил президент США. "Для всех этих стран, кроме одной, я ввожу запрет на въезд для иммигрантов", - добавил Трамп, уточнив, что таким исключением стала Венесуэла.

К остальным категориям въезжающих применен "более гибкий подход". Так, жителям Чада, Ливии и Йемена нельзя будет выдавать визы категории B-1/B-2 для туристических и деловых поездок. Причиной во всех трех случаях является неспособность властей предоставить американской стороне полную информацию относительно возможной принадлежности своих путешествующих граждан к террористам, а также нестабильная обстановка в стране. Более жесткое ограничение коснулось КНДР и Сирии - их гражданам фактически полностью запрещен въезд на территорию США из-за полного отсутствия сотрудничества Пхеньяна и Дамаска с Вашингтоном.

Аналогичные ограничения введены и против Ирана, однако исключение сделано для студенческих виз и программ обмена.

В Вашингтоне при этом признали, что Сомали пошел на встречу американским властям. Согласно прокламации, власти страны делятся с США сведениями о своих гражданах, однако выпускаемый в этом африканском государстве электронный паспорт не признается в США и во многих других странах. Кроме того, на сомалийской территории действуют террористические группировки. В результате в Белом доме приняли решение ввести запрет на выдачу иммиграционных виз для граждан Сомали. Что касается остальных категорий путешественников, то им при рассмотрении их визового заявления нужно будет пройти через проверку.

Отдельный раздел также посвящен Венесуэле. Ранее в Вашингтоне назвали президента республики Николаса Мадуро диктатором, в прокламации же просто указано на то, что Каракас не предоставляет Вашингтону сведений о венесуэльцах. "Тем не менее, есть и другие пути получить информацию с целью подтвердить гражданство и идентифицировать лиц из Венесуэлы. В связи с этим, вводимые данной прокламацией ограничения направлены на представителей правительства, ответственных за это несоответствие (отсутствие обмена данными)", - говорится в тексте документа.

Таким образом, сотрудники и руководители ряда госучреждений Боливарианской республики не смогут совершить туристические или деловые поездки в США. В этот перечень, в частности, вошло Министерство внутренних дел, юстиции и по вопросам мира, уголовная полиция и Боливарианская национальная разведывательная служба. Для остальных граждан страны предусмотрена тщательная проверка при обращении за визой.

При этом все меры не касаются лиц, получивших визы до 18 октября или иные документы, разрешающие въезд в США. Ограничения не распространяются на тех, кто уже имеет статус иммигранта, беженца или на тех, кто получил убежище. Не попадают под новые правила и дипломаты. Предусмотрены и исключения из правил для отдельных лиц в случае определенных условий, к примеру, для тех, кто намерен инвестировать в США крупные суммы или ранее уже на протяжении долгого времени находился в стране.

В начале года Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Однако федеральные суды приняли решение заблокировать инициативу. Таких указов было несколько, исполнительная и судебные власти вели спор насчет законности таких мер.