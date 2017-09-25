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Некоренным жителям Финляндии хотят разрешить быть президентами

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Rus.Postimees.ee
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Флаг Финляндии. | ФОТО: Scanpix

В парламент Финляндии внесен законопроект, который предлагает отменить обязательное финское происхождения главы государства.

Требование об обязательном наличии у президента Финляндии финского гражданства, полученного при рождении, может быть отменено. Соответствующая инициатива была внесена в парламент на этой неделе, сообщает Русская служба новостей Yle.

С инициативой согласен профессор конституционного права Университета Хельсинки Туомас Ояненю.

"Требование о происхождении проблематично уже с точки зрения того, что, согласно Конституции Финляндии, все люди - равны", - говорит он.

Дискриминирующий характер требования о гражданстве по рождению отметили и наблюдатели ОБСЕ во время прошлых выборов президента в Финляндии.

Аналогичное правило в отношении финских министров было отменено 26 лет назад.

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