Некоренным жителям Финляндии хотят разрешить быть президентами

Требование об обязательном наличии у президента Финляндии финского гражданства, полученного при рождении, может быть отменено. Соответствующая инициатива была внесена в парламент на этой неделе, сообщает Русская служба новостей Yle.

С инициативой согласен профессор конституционного права Университета Хельсинки Туомас Ояненю.

"Требование о происхождении проблематично уже с точки зрения того, что, согласно Конституции Финляндии, все люди - равны", - говорит он.

Дискриминирующий характер требования о гражданстве по рождению отметили и наблюдатели ОБСЕ во время прошлых выборов президента в Финляндии.

Аналогичное правило в отношении финских министров было отменено 26 лет назад.