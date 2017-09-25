Хейки Наби завоевал бронзовую медаль ЧМ среди военнослужащих

В квалификации эстонец был сильнее грузина Мириана Гиоргадзе 6:0, а в четвертьфинале поборол украинца Александра Чернецкого 2:1, сообщает rus.err.ee.

В полуфинале Наби пришлось признать превосходство хозяина первенства Мантаса Книстаутаса 1:2, а в поединке за третье место он оказался сильнее Лукаша Банака из Польши 4:0.

Напомним, в 2015 и 2016 годах Хейки Наби выигрывал ЧМ среди военнослужащих, а в 2014 завоевывал бронзу.