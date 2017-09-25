Хейки Наби завоевал бронзовую медаль ЧМ среди военнослужащих
25 сентября 2017 г., 09:22
Борец греко-римского стиля Хейки Наби на проходившем в литовской Клайпеде ЧМ среди военнослужащих в весовой категории до 130 кг завоевал бронзовую медаль.
В квалификации эстонец был сильнее грузина Мириана Гиоргадзе 6:0, а в четвертьфинале поборол украинца Александра Чернецкого 2:1, сообщает rus.err.ee.
В полуфинале Наби пришлось признать превосходство хозяина первенства Мантаса Книстаутаса 1:2, а в поединке за третье место он оказался сильнее Лукаша Банака из Польши 4:0.
Напомним, в 2015 и 2016 годах Хейки Наби выигрывал ЧМ среди военнослужащих, а в 2014 завоевывал бронзу.