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Хейки Наби завоевал бронзовую медаль ЧМ среди военнослужащих

Sports.ee
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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Борец греко-римского стиля Хейки Наби на проходившем в литовской Клайпеде ЧМ среди военнослужащих в весовой категории до 130 кг завоевал бронзовую медаль.

В квалификации эстонец был сильнее грузина Мириана Гиоргадзе 6:0, а в четвертьфинале поборол украинца Александра Чернецкого 2:1, сообщает rus.err.ee.

В полуфинале Наби пришлось признать превосходство хозяина первенства Мантаса Книстаутаса 1:2, а в поединке за третье место он оказался сильнее Лукаша Банака из Польши 4:0.

Напомним, в 2015 и 2016 годах Хейки Наби выигрывал ЧМ среди военнослужащих, а в 2014 завоевывал бронзу.

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