Еда из банка: кому предлагают помощь продуктами и насколько она качественная?

Елизавета рассказывает, что дело было в начале августа, когда она пришла в Продуктовый банк за помощью, но вместо полноценного набора продуктов, как обычно, получила пару овощей.

Она добавляет, что обычно никаких претензий к Продуктовому банку за все то время, пока она туда ходит, у нее не было. Всегда давали много продуктов, и их хватало на ее семью из четырех человек.

«Правда, овощи, фрукты и зелень почти всегда были гнилыми, – подчеркивает Елизавета. – Но к остальным продуктам – хлебу, булке, макаронам, крупам, мясным изделиям, супам в банках, хлопьям для детей – претензий не было, и это было существенной подмогой для нашей семьи».

Она очень благодарна Продуктовому банку за помощь и поддержку их семье, и что случилось в начале августа – Елизавета не понимает. Она утверждает, что недовольной осталась и ее подруга Мария, и многие другие получавшие в тот день продуктовую помощь. Но дама очень просила не обнародовать ее имя, поскольку до сих пор ее семья находится в сложной ситуации, и она боится, что после открытой претензии в Продуктовом банке ей больше помогать не будут.

Тонны еды для бедных

Однако представители Toidupank заверяют газету, что такой ситуации быть не могло в принципе. Подняв архивы за предыдущие недели, они в присутствии журналистов рассчитывают, что каждый человек из пришедших должен был в ту неделю, когда приходила Елизавета, получить более 8 кг еды. А неделей позже – 10,5 кг еды.

«Каждую неделю мы предлагаем нуждающимся товары 10 категорий – овощи, фрукты, мясные продукты или консервы, молочные продукты, сладости, супы в банках, пекарские изделия, сыпучие продукты, соусы и так далее, – говорит представитель Продуктового банка Кертту Олекайнен. – Конечно, каждую неделю это все в полном объеме не представлено, поскольку многое зависит от того, что нам привезут, но уж точно не могло возникнуть ситуации, когда человеку дали только пару овощей и много кремов и семян».

С кремами и семенами – вообще отдельная история. Каждый человек, который приходит за помощью в Продуктовый банк, делает круг, обходя ряд продуктов. Возле каждой категории стоит человек, который предлагает ему взять тот или иной товар. Семена и пробники кремов лежат в коробках в конце этого круга, и предлагаются лишь в качестве бонуса, а не основной пищи.

«Каждый человек сам решает, брать ему или не брать, – подчеркивают представители Продуктового банка. – Может быть, эта женщина не захотела брать остальное? Но никто никого ничего брать не заставляет, и уж точно мы не станем предлагать семена вместо еды».

В качестве такого же бонуса предлагают иногда журналы. И тем семьям, у кого есть маленькие дети, предлагают также памперсы и детское питание.

«Иногда предлагаем одежду, совершенно новую, – добавляет пресс-секретарь Продуктового банка Марие Канарик. – Люди обычно не отказываются».

Однако как же могло получиться, что в помощь нуждающимся были отправлены семена? Причем не просто семена, а семена арбуза? Однако в Продуктовом банке отказались сообщать, какой магазин так решил помочь бедным.

«Мы не можем этого сказать, – отмечает Кертту Олекайнен. – Но, видимо, сезон продажи семян закончился, и магазины решили отдать эти товары нам».

К слову, во время визита ящик с семенами по-прежнему стоял у двери – семена помидоров, огурцов, редиса и других. Однако семян арбуза там уже не было.

«Очень многие рады, что они могут что-то на даче или даже у себя на подоконнике вырастить – овощи или зелень», – добавляет Марие Канарик.

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