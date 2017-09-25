Галерея: на Бали эвакуировали до 35 тысяч человек из-за возросшей активности вулкана
25 сентября 2017 г., 09:53
Около 35 тысяч человек эвакуировали с острова Бали в Индонезии из-за возросшей активности вулкана Агунг, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
На Бали эвакуированы около 35 тысячи человек, что вдвое больше, чем в пятницу, когда было сообщено об угрозе извержения вулкана, пишет segodnya.ua.
В центры эвакуации направили 14 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе одеяла и средства связи. Ожидается, что количество эвакуированных будет расти.
Последнее извержение вулкана Агунг, произошедшее в 1963 году, привело к гибели тысячи человек и ранениям сотен. Он выбросил пепел на высоту 10 км и оставался активным около года.