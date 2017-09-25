Спортивная общественность США – Трампу: посещение Белого дома было честью до того, как там появился ты!

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приглашение на ужин в Белом доме для победителей минувшего розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — команды «Голден Стэйт». Об этом глава государства написал в своем твиттере, подчеркнув, что поводом для данного шага стали явные сомнения, граничащие с нежеланием лидера клуба и одной из главных звезд лиги Стефана Карри принимать приглашение, пишет gazeta.ru.

«Поездка в Белый дом считается большой честью для чемпионов, но Карри сомневается, поэтому приглашение отменяется», — сообщил Трамп в микроблоге.

Стоит отметить, что о возможном отказе от ужина в Белом доме, традиционной церемонии для чемпионов НБА, в ассоциации говорилось еще до избрания Трампа президентом США (поэтому достаточно резонным выглядит мнение, что Дональд просто «сыграл на опережение») — практически все игроки лиги открыто выступали против соперника Хиллари Клинтон, а уже после победы представителя Республиканской партии стали всевозможными способами показывать свое негативное отношение к личности новоявленного главы страны.

Так, к примеру, российский центровой Тимофей Мозгов в недавнем интервью «Газете.Ru» рассказывал, что у многих баскетболистов НБА есть личная неприязнь к президенту.

«Честно скажу, в «Лейкерс» всего два человека за Дональда проголосовали. Остальные же его просто «хейтят» (ненавидят. — «Газета.Ru»).

95% представителей команды были попросту в бешенстве, когда он одержал победу на выборах.

Дело в том, что по поводу Трампа у многих было не просто нежелание его виктории в гонке, а настоящая личная неприязнь. Думаю, все слышали, что отдельные клубы лиги стали отказываться останавливаться в его отелях. И нашему коллективу тоже пришлось сделать подобные изменения из-за политических взглядов некоторых баскетболистов», — говорил в мае этого года на тот момент еще игрок «Лос-Анджелеса».

Несложно догадаться, что столь радикальное решение об отмене приглашения для одной из лучших команд в истории НБА вызвало шквал критики среди большинства представителей лиги.

Самый влиятельный баскетболист ассоциации Леброн Джеймс из «Кливленда» в своем «твиттере» отметил, что Трамп просто вводит людей в заблуждение, отзывая уже отвергнутое приглашение.

«Ты вводишь людей в заблуждение. Карри уже и так сказал, что он не собирается идти! Следовательно — нет никакого приглашения! Посещение Белого дома было честью до того, как там появился ты!», — написал Леброн.

Легенда лиги Коби Брайант, завершивший свою карьеру в позапрошлом сезоне, также не остался в стороне.

«Президент, одно имя которого само по себе вызывает разногласия и гнев. Чьи слова провоцируют раздор и ненависть. Вряд ли он сможет «снова сделать Америку великой», — обыграл «вирусный» предвыборный лозунг Трампа экс-лидер «Лейкерс».

А вот бывший разыгрывающий «Нью-Йорка» Барон Дэвис решил не только выступить с критикой в адрес Трампа, но и предложить свой конструктивный выход из ситуации. «Трамп, ты клоун, и ты, тупица, уволен! Карри — в президенты», — написал в своем микроблоге Дэвис.