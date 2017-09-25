Спортивная общественность США – Трампу: посещение Белого дома было честью до того, как там появился ты!

Президент США Дональд Трамп отменил приглашение на ужин в Белом доме для чемпионов НБА из команды «Голден Стэйт» из-за нескрываемых сомнений лидера клуба Стефана Карри относительно целесообразности торжественного визита к главе государства. Решение Трампа мгновенно вызвало негодование среди баскетбольной общественности страны.
Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приглашение на ужин в Белом доме для победителей минувшего розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — команды «Голден Стэйт». Об этом глава государства написал в своем твиттере, подчеркнув, что поводом для данного шага стали явные сомнения, граничащие с нежеланием лидера клуба и одной из главных звезд лиги Стефана Карри принимать приглашение, пишет gazeta.ru.
«Поездка в Белый дом считается большой честью для чемпионов, но Карри сомневается, поэтому приглашение отменяется», — сообщил Трамп в микроблоге.
Стоит отметить, что о возможном отказе от ужина в Белом доме, традиционной церемонии для чемпионов НБА, в ассоциации говорилось еще до избрания Трампа президентом США (поэтому достаточно резонным выглядит мнение, что Дональд просто «сыграл на опережение») — практически все игроки лиги открыто выступали против соперника Хиллари Клинтон, а уже после победы представителя Республиканской партии стали всевозможными способами показывать свое негативное отношение к личности новоявленного главы страны.
Так, к примеру, российский центровой Тимофей Мозгов в недавнем интервью «Газете.Ru» рассказывал, что у многих баскетболистов НБА есть личная неприязнь к президенту.
«Честно скажу, в «Лейкерс» всего два человека за Дональда проголосовали. Остальные же его просто «хейтят» (ненавидят. — «Газета.Ru»).
95% представителей команды были попросту в бешенстве, когда он одержал победу на выборах.
Дело в том, что по поводу Трампа у многих было не просто нежелание его виктории в гонке, а настоящая личная неприязнь. Думаю, все слышали, что отдельные клубы лиги стали отказываться останавливаться в его отелях. И нашему коллективу тоже пришлось сделать подобные изменения из-за политических взглядов некоторых баскетболистов», — говорил в мае этого года на тот момент еще игрок «Лос-Анджелеса».
Несложно догадаться, что столь радикальное решение об отмене приглашения для одной из лучших команд в истории НБА вызвало шквал критики среди большинства представителей лиги.
Самый влиятельный баскетболист ассоциации Леброн Джеймс из «Кливленда» в своем «твиттере» отметил, что Трамп просто вводит людей в заблуждение, отзывая уже отвергнутое приглашение.
«Ты вводишь людей в заблуждение. Карри уже и так сказал, что он не собирается идти! Следовательно — нет никакого приглашения! Посещение Белого дома было честью до того, как там появился ты!», — написал Леброн.
Легенда лиги Коби Брайант, завершивший свою карьеру в позапрошлом сезоне, также не остался в стороне.
«Президент, одно имя которого само по себе вызывает разногласия и гнев. Чьи слова провоцируют раздор и ненависть. Вряд ли он сможет «снова сделать Америку великой», — обыграл «вирусный» предвыборный лозунг Трампа экс-лидер «Лейкерс».
А вот бывший разыгрывающий «Нью-Йорка» Барон Дэвис решил не только выступить с критикой в адрес Трампа, но и предложить свой конструктивный выход из ситуации. «Трамп, ты клоун, и ты, тупица, уволен! Карри — в президенты», — написал в своем микроблоге Дэвис.
В свою очередь, центровой «Чикаго» Робин Лопес решил сделать прогноз относительно будущего действующего президента.
Через несколько месяцев Трамп, вероятно, тоже не сможет посетить Белый дом», — выразил мнение «бигмен».
В то же время в ответ на отмену приглашения на ужин «Голден Стейт» выпустил официальное заявление, в котором рассказал, что представители команды сделают вместо визита к президенту.
«Минувшее утро мы использовали для того, чтобы обсудить потенциальный визит в Белый дом. Мы понимаем, что президент Трамп дал понять, что мы не приглашены на ужин. Мы верим, что нет ничего более традиционного для Америки, чем право граждан свободно выражать мнение по важным для них вопросам. Мы разочарованы, что не получили возможность в ходе этого процесса поделиться взглядами или вступить в открытый диалог о проблемах, которые мы хотели бы поднять.
Вместо визита в Белый дом мы решили, что воспользуемся нашей поездкой в столицу в феврале 2018 года, чтобы выступить в защиту ценностей, которые мы разделяем», — говорится в сообщении «Уорриорз».
Примечательно, что всего за сутки Трампу удалось открыто поссориться с представителями сразу двух крупнейших лиг США — уже после твита об отмене приглашения президент обратился к представителям американского футбола.
«Если игрок хочет иметь привилегию зарабатывать миллионы долларов в НФЛ или других лигах, он или она должны уважать великий американский флаг (или страну) и обязаны стоять во время национального гимна. Если нет, вы уволены. Найдите себе другое занятие!» — предложил Трамп, что также ожидаемо вызвало у большинства спортсменов негативную реакцию.