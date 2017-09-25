Военные в Польше тренируются дать отпор соседу, который решил захватить спорную территорию

Маневры продлятся до 29 сентября, в них участвуют 17 000 военнослужащих и 3500 единиц военной техники.

В частности, в учениях задействованы 53 танка, 18 кораблей и 32 самолета. Defence24.pl, в маневрах участвуют самолеты F-16 и Су-22, вертолеты Ми-24 и Ми-8/17, танки Leopard 2A4 и 2A5, Abrams, а также бронетранспортеры Rosomak и боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы Paladin.

Помимо Польши, к маневрам привлечены девять стран-членов НАТО (Болгария, Литва, Латвия, Германия, Румыния, Словакия, США, Великобритания, Италия) и две страны, являющиеся партнерами альянса (Грузия и Украина).

Учения проходят при участии всех видов вооруженных сил - сухопутных, военно-морских, военно-воздушных. Впервые в маневрах принимает участие новый род войск - Войска территориальной обороны. Это добровольческое формирование ВС страны, предназначенное для выполнения ряда задач в тесном взаимодействии с армией (антитеррористические операции, информационная и просветительская работа, устранение последствий различных кризисов и др.), поясняет ТАСС.

«Важным элементом маневров является отработка средств защиты в информационной среде и кибероборона», - сказано в пресс-релизе.

По сценарию учений, одно из соседних государств претендует на доступ к природным ресурсам Польши. В связи с этим враг пытается дестабилизировать политическую обстановку и взять под контроль спорную территорию.

На прошлой неделе учения посетил заместитель министра обороны страны Михал Дворчик. Он заявил, что маневры носят оборонительный характер и противопоставил их только что окончившимся российско-белорусским учениям «Запад-2017», которые, по мнению военного, имели очень четкие наступательные черты, передает AP.

Российско-белорусские маневры «Запад-20172 проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России при участии 12,7 тысячи военнослужащих.

Учения вызвали обеспокоенность ряда западных стран, в том числе Польши. В Альянсе, в частности, отмечали, что во время предыдущих крупномасштабных маневров в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела испытания, которые позднее использовались во время присоединения Крыма, и выражали опасения, что новые маневры могут перерасти в агрессию против стран Балтии.

В России и Белоруссии подобные обвинения неоднократно опровергали. Несмотря на это, в преддверии начала учений президент Литвы Даля Грибаускайте ранее назвала их подготовкой к войне с Западом. В ряде стран были приняты меры по защите от возможных атак. НАТО усилило свой контингент в странах Балтии. Швеция впервые за более чем 20 лет начала масштабные военные учения Aurora 2017.

Dragon («Драгон») - учения польских вооруженных сил, которые проводятся раз в два года. До 2013 года в маневрах были задействованы только сухопутные войска, в 2015 году организаторы также привлекли военно-воздушные силы. Тогда учения прошли на полигоне у города Ожиш в северо-восточной Польше недалеко от Калининградской области РФ.

Учения Dragon-2017 являются крупнейшими на территории страны. Они проходят на семи полигонах - в Свентошуве, Жагани, Оржише, Устке, Торуни и других. Основная часть учений пройдет на Дравском полигоне. Кроме того, военные корабли будут маневрировать в Балтийском море.