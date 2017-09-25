Иммиграция, зарубежная недвижимость, финансовый консалтинг – как это связано?

Получение второго гражданства или статуса ПМЖ/ВНЖ, вывод и сохранение капитала, декларирование активов и доходов в развитых странах – эти вопросы становятся все более и более актуальными для обеспеченных людей (High Net Worth Individuals), которые живут в странах с нестабильной экономической и политической ситуацией. Накануне ежегодной международной выставки в Каннах Cannes International Emigration and Luxury Property Expo мы задали несколько вопросов ее генеральному менеджеру Ксении Корзун.
- Ксения, расскажите в двух словах, что такое бизнес- и инвестиционная эмиграция?
- Все очень просто, это механизм получения статуса ПМЖ/ВНЖ (постоянный/временный вид на жительство) или гражданства в выбранной вами стране. Бизнес-эмиграция подразумевает вложение активов в бизнес (открытие новой или покупка уже существующей компании), а инвестиционная – это покупка недвижимости, государственных ценных бумаг. В разных странах действуют свои программы, которые постоянно меняются: одни открываются, а другие закрываются. Суммы вложений по разным программам и в разных странах могут колебаться от 200 тыс. евро до 2 млн и более. Все зависит от страны, сроков получения статуса и прочих условий. Такие программы рассчитаны на состоятельную категорию граждан, которые добились определенного успеха и ищут возможности для улучшения качества жизни, условий ведения своего бизнеса. Зачастую получить необходимый статус ПМЖ/ВНЖ/гражданство по таким программам намного проще, чем с помощью рабочей эмиграции, либо через образовательные программы. Меньше требований к документам, более лояльные требования к знанию языка или даже их отсутствие, совсем другие сроки и прочее. Это идеальный вариант получения статуса резидента в другой стране для обеспеченных людей.
- Действительно ли сейчас наблюдается повышенный спрос на такую эмиграцию? Из каких стран основная часть запросов?
- Люди, достигшие определенного уровня достатка и успеха в своей стране, пытаются перевести часть своего капитала в развитые страны (банки, недвижимость, бизнес) и, получив статус ВНЖ/ПМЖ или гражданина, иметь свободный доступ к ним в любой момент. В последние годы ввиду экономической и политической ситуации наблюдается повышение спроса на такую эмиграцию из стран СНГ (Россия, Украина, Казахстан). Большой интерес к инвестиционным программам был и остается также у граждан Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Получение статуса резидента в одной из развитых стран посредством инвестиций или покупки недвижимости – это своего рода «запасной аэродром» на случай различных жизненных обстоятельств.
- А какие страны представляют наибольший интерес? И почему?
- Список самых желанных стран практически не меняется на протяжении десятилетий. Это США, Канада, Великобритания, Австралия, страны Евросоюза. То есть государства, которые имеют максимально высокий уровень безопасности и демократии, политической и экономической стабильности, лояльные к эмигрантам и т.д. Также сейчас на рынке активно продвигаются инвестиционные программы в таких странах, как Кипр, Мальта, страны Карибского бассейна, Португалия. Тут уже сам человек должен делать выбор по ряду его сугубо личных, субъективных причин. Поэтому важно хорошо изучить специфику не только самой иммиграционной программы, но и нюансы страны – законы, налоги и прочее.
- Многие страны запрещают двойное гражданство. Как решается эта проблема?
- Никто не говорит, что человек должен обязательно получить новое гражданство и отказаться от своего. Статус ПМЖ/ВНЖ – это не гражданство, а просто разрешение проживать/находиться постоянно в стране фактически на правах гражданина, и это право можно продлевать десятилетиями. В основном, именно такой статус и является самым востребованным. При желании в какой-то момент человек может окончательно переехать в эту страну и, прожив несколько лет, подать документы на гражданство. Следовательно, с двойным гражданством нет никаких проблем. И негативное восприятие слова «эмиграция» – скорее, надуманное и политизированное.
- Что дает человеку, скажем, статус ПМЖ?
- Как я уже говорила выше, такой статус приравнивает его фактически к статусу гражданина, за исключением выборного права и, возможно, еще каких-то моментов – в каждой стране свои правила. Но однозначно, человек и члены его семьи получают право без ограничений пребывать в стране, приобретать недвижимость, работать и строить бизнес, открывать счета в банках и получать кредиты на тех же условиях, что и граждане этой страны.
- Ваша выставка также специализируется на элитной недвижимости. Можно пару слов об этом, почему именно «элитная»?
- Что касается элитной недвижимости, хотелось бы уточнить, что в первую очередь мы приглашаем застройщиков из тех стран, в которых предусмотрены иммиграционные программы через покупку недвижимости. А также из стран, которые популярны среди наших гостей для инвестиций в недвижимость, – в основном это курортная недвижимость, которую можно использовать в личных целях или сдавать в аренду с целью получения дохода. Формулировка «элитная» не означает, что у нас будут представлены многомиллионные замки и дворцы. Под этим понятием подразумевается престижная недвижимость премиум-класса и выше. Например, это могут быть панорамные апартаменты от 200-300 тыс. евро, виллы или дома от 500 тыс. до нескольких миллионов. То есть CIELP Expo рассчитана на людей, которые имеют достаточно высокий уровень дохода и могут позволить себе такие вложения, но речь не идет об уровне владельцев огромных корпораций с миллиардными активами.
В последнее время инвестирование в недвижимость стало популярным методом сохранения активов, потому как вкладывать ресурсы в ценные бумаги или чужой бизнес рискованно, когда ты не знаешь специфики страны и рынка ценных бумаг. Также после проблем с банками, таких как, например, произошли на Кипре, для многих это более надежный и комфортный путь сохранения своих активов, который не требует особых знаний. То есть это защищенные вложения, которые, естественно, наиболее интересны для инвесторов.
- А что подразумеваете под частным финансовым консалтингом?
- Что касается частного финансового консалтинга, здесь имеется в виду весь спектр услуг по управлению финансами, активами, налогами и т.д. При покупке ценных бумаг, открытии бизнеса, приобретении недвижимости во всех развитых странах существуют жесткие правила декларирования источника доходов, уплаты налогов, правильного оформления финансовых бумаг. Без корректного пояснения источника доходов вам попросту могут не разрешить провести сделку и не открыть счет в банке. Или неправильно указанные активы, средства и прочее могут впоследствии вызвать проблемы с эмиграционными и другими процессами. Во избежание неприятных сюрпризов, безусловно, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Поэтому актуальность услуги финансового консалтинга для потенциального инвестора или эмигранта более чем оправдана.
- 26-27 октября в Каннах пройдет ваша выставка Cannes International Emigration and Luxury Property Expo. Есть какие-то ожидания, прогнозы?
- Мы имеем достаточный опыт проведения подобных мероприятий. Каннская выставка – это центральная специализированная мировая выставка такого уровня. Уверена, что все пройдет эффективно как для гостей, так и для участников. Среди участников в этом году очень много компаний с мировым именем и филиалами по всему миру, поэтому я убеждена, что общение на выставке будет максимально полезно как для частных посетителей, так и для профессионалов отрасли. Выставка изначально рассчитана на форматы B2B и B2С.
Поскольку иммиграционные программы и связанные с ними процессы – это сложные государственные механизмы, во избежание ошибок, которые потом невозможно будет исправить, я, в свою очередь, настоятельно рекомендую пользоваться услугами профессионалов.
Справка
Cannes International Emigration and Luxury Property Expo (CIELP Expo) – это выставка по иммиграции, элитной недвижимости и частному финансовому консалтингу, которая состоится 26-27 октября в Каннах. В выставке примут участие ведущие иммиграционные компании, застройщики недвижимости, консалтинговые и аудиторские компании из более чем 30 стран мира.