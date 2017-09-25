Иммиграция, зарубежная недвижимость, финансовый консалтинг – как это связано?

- Ксения, расскажите в двух словах, что такое бизнес- и инвестиционная эмиграция?

- Все очень просто, это механизм получения статуса ПМЖ/ВНЖ (постоянный/временный вид на жительство) или гражданства в выбранной вами стране. Бизнес-эмиграция подразумевает вложение активов в бизнес (открытие новой или покупка уже существующей компании), а инвестиционная – это покупка недвижимости, государственных ценных бумаг. В разных странах действуют свои программы, которые постоянно меняются: одни открываются, а другие закрываются. Суммы вложений по разным программам и в разных странах могут колебаться от 200 тыс. евро до 2 млн и более. Все зависит от страны, сроков получения статуса и прочих условий. Такие программы рассчитаны на состоятельную категорию граждан, которые добились определенного успеха и ищут возможности для улучшения качества жизни, условий ведения своего бизнеса. Зачастую получить необходимый статус ПМЖ/ВНЖ/гражданство по таким программам намного проще, чем с помощью рабочей эмиграции, либо через образовательные программы. Меньше требований к документам, более лояльные требования к знанию языка или даже их отсутствие, совсем другие сроки и прочее. Это идеальный вариант получения статуса резидента в другой стране для обеспеченных людей.

- Действительно ли сейчас наблюдается повышенный спрос на такую эмиграцию? Из каких стран основная часть запросов?

- Люди, достигшие определенного уровня достатка и успеха в своей стране, пытаются перевести часть своего капитала в развитые страны (банки, недвижимость, бизнес) и, получив статус ВНЖ/ПМЖ или гражданина, иметь свободный доступ к ним в любой момент. В последние годы ввиду экономической и политической ситуации наблюдается повышение спроса на такую эмиграцию из стран СНГ (Россия, Украина, Казахстан). Большой интерес к инвестиционным программам был и остается также у граждан Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Получение статуса резидента в одной из развитых стран посредством инвестиций или покупки недвижимости – это своего рода «запасной аэродром» на случай различных жизненных обстоятельств.

- А какие страны представляют наибольший интерес? И почему?

- Список самых желанных стран практически не меняется на протяжении десятилетий. Это США, Канада, Великобритания, Австралия, страны Евросоюза. То есть государства, которые имеют максимально высокий уровень безопасности и демократии, политической и экономической стабильности, лояльные к эмигрантам и т.д. Также сейчас на рынке активно продвигаются инвестиционные программы в таких странах, как Кипр, Мальта, страны Карибского бассейна, Португалия. Тут уже сам человек должен делать выбор по ряду его сугубо личных, субъективных причин. Поэтому важно хорошо изучить специфику не только самой иммиграционной программы, но и нюансы страны – законы, налоги и прочее.

- Многие страны запрещают двойное гражданство. Как решается эта проблема?

- Никто не говорит, что человек должен обязательно получить новое гражданство и отказаться от своего. Статус ПМЖ/ВНЖ – это не гражданство, а просто разрешение проживать/находиться постоянно в стране фактически на правах гражданина, и это право можно продлевать десятилетиями. В основном, именно такой статус и является самым востребованным. При желании в какой-то момент человек может окончательно переехать в эту страну и, прожив несколько лет, подать документы на гражданство. Следовательно, с двойным гражданством нет никаких проблем. И негативное восприятие слова «эмиграция» – скорее, надуманное и политизированное.