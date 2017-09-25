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Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге WTA

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Peter Klaunzer/AP

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 25 сентября, Контавейт опустилась с 31-го на 34-е место, пишет rus.err.ee.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи поднялась со 112-й на 111-ю строчку.

Первую строчку в рейтинге сохранила за собой испанка Гарбинье Мугуруса, на втором месте осталась румынка Симона Халеп. Третью позицию удержала украинка Элина Свитолина.

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