Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге WTA
25 сентября 2017 г., 10:45
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 25 сентября, Контавейт опустилась с 31-го на 34-е место, пишет rus.err.ee.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи поднялась со 112-й на 111-ю строчку.
Первую строчку в рейтинге сохранила за собой испанка Гарбинье Мугуруса, на втором месте осталась румынка Симона Халеп. Третью позицию удержала украинка Элина Свитолина.