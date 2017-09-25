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Фото: грузовик несколько десятков метров тащил врезавшийся в него автомобиль

Rus.Postimees.ee
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Сегодня, 25 сентября, в 8.00 в поселке Кяру в Рапламаа произошло ДТП. Ехавшая со стороны Рапла на легковом автомобиле Mercedes-Benz женщина поворачивала налево к центру Кяру и не уступила дорогу ехавшему навстречу грузовику.

Грузовик тащил легковушку несколько десятков метров, сообщил корреспондент Kanal 2 Каспар Покк. В Mercedes-Benz находилась только женщина-водитель, она пострадала и была доставлена в больницу. Управлявший грузовиком мужчина не пострадал.

Скорее всего, ДТП спровоцировало низкое солнце, слепившее водителей, и их невнимательность.

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