Фото: грузовик несколько десятков метров тащил врезавшийся в него автомобиль

Грузовик тащил легковушку несколько десятков метров, сообщил корреспондент Kanal 2 Каспар Покк. В Mercedes-Benz находилась только женщина-водитель, она пострадала и была доставлена в больницу. Управлявший грузовиком мужчина не пострадал.

Скорее всего, ДТП спровоцировало низкое солнце, слепившее водителей, и их невнимательность.