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Государственный отдел по киберинцидентам CERT-EE вошел в число шести лучших в мире

BNS
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Компьютер. | ФОТО: JOHN ADKISSON/REUTERS

Отдел работы с киберинцидентами (CERT-EE) Департамента государственных инфосистем (RIA) получил сертификат, благодаря которому он вошел в число шести наиболее высоко оцененных государственных киберподразделений.

Сертификат вручен организацией Trusted Introducer (TI), в задачи которой входит создание доверия между группами CERT, проведение семинаров и обмен опытом и инструкциями, сообщили BNS из RIA.

Для получения сертификата необходимо соответствие международным нормам. Оцениваются готовность к сотрудничеству, организация труда, профессиональность в работе с инцидентами, обмен информацией и прочие показатели, которые в общей сложности гарантируют способность лучше разрешать инциденты и обеспечивать кибербезопасность.

«Награждение CERT-EE международным сертификатом придает уверенность в том, что мы можем выявлять киберинциденты, а готовность реагировать на них находится на очень хорошем уровне. Неделю назад мы также получили сообщение, что наше учреждение приняли в члены занимающейся едиными европейскими ИТ-стандартами организации SOG-IS. Для небольшой страны Эстонии членство в международной организации по кибербезопасности значит очень много», - сказал заместитель гендиректора RIA по кибербезопасности Тоомас Вакс.

Отдел работы с киберинцидентами (CERT-EE) — это оперативная группа RIA, работающая круглосуточно. В ее задачи входят мониторинг сетевых данных, разрешение инцидентов и консультирование госучреждений и предприятий.

В прошлом году группе поступили сообщения о 9135 инцидентах в компьютерных сетях и сетях передачи данных. Около четверти — 2248 — квалифицировали как киберинциденты, то есть инциденты, напрямую влияющие на конфиденциальность, целостность или доступность информации или систем. За год не был зарегистрирован ни один критический киберинцидент, сопровождающийся угрозой для жизни и здоровья людей. В то же время, за год было зарегистрировано 348 инцидентов высокой приоритетности, отразившихся на работе важных для государства услуг или сайтов.

В мире более 300 аналогичных CERT-EE ведомств, 22 из них сертифицированы. Шесть из этих 22 являются госучреждениями, с прошлой недели в их число входит и эстонское ведомство. Остальные 16 киберотделов работают в частном секторе.

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