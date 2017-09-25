Исследование: избирательная активность в Таллинне составит приблизительно 60%

В июне соответствующие показатели составили 50% и 28%, пишет rus.err.ee.

Как показывают результаты последних выборов в собрания местных самоуправлений, фактическая избирательная активность определяется за счет тех избирателей, которые ответили, что они точно собираются идти на выборы, а из тех, кто сказал, что вероятно примет участие в голосовании, проголосует в лучшем случае треть. Таким образом можно утверждать, что в Таллинне активность избирателей составит более 60%, отметили авторы исследования.

Вероятно или точно не пойдут на голосование 12% респондентов.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября.