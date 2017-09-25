Совет Больничной кассы не смог выбрать нового главу

Директор в этот раз не был избран, поэтому было решено провести новое заседание 9 октября, сообщил член совета и директор Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

Выборы нового директора Больничной кассы обусловлены истечением 30 сентября пятилетнего срока службы текущего директора Танеля Росса. В срок на конкурс поступило 11 заявлений.

Конкурс на место председателя правления помогает проводить фирма по поиску персонала Fontes, которая провела оценку кандидатов и представила свое предложение комиссии из трех человек. В комиссию входят председатель совета и министр здоровья и труда Евгений Осиновский, директор Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар и директор Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.