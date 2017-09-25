Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Совет Больничной кассы не смог выбрать нового главу

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Больничная касса. | ФОТО: Liis Treimann / Postimees

На прошедшем в понедельник заседании совета Больничной кассы нового директора избрать не удалось.

Директор в этот раз не был избран, поэтому было решено провести новое заседание 9 октября, сообщил член совета и директор Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

Выборы нового директора Больничной кассы обусловлены истечением 30 сентября пятилетнего срока службы текущего директора Танеля Росса. В срок на конкурс поступило 11 заявлений.

Конкурс на место председателя правления помогает проводить фирма по поиску персонала Fontes, которая провела оценку кандидатов и представила свое предложение комиссии из трех человек. В комиссию входят председатель совета и министр здоровья и труда Евгений Осиновский, директор Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар и директор Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

Наверх