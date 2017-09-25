Известная аквалангистка погибла в ходе рекордного погружения

Инцидент произошел в заливе Торонеос, расположенном в районе Халкидики между полуостровами Кассандра и Ситония в Греции. Там Теодора и ее муж Михаил попытались добраться до глубины 231 метра, но во время погружения 45-летняя женщина потеряла ориентацию и запаниковала, что в итоге привело к ее гибели, пишет Newsru.com.

Ее 47-летнему супругу также стало плохо, и после всплытия он с симптомами кессонной болезни был доставлен на вертолете в больницу в Салоники.

Супруги являлись владельцами дайвинг-центра Atlantis в Никити, Ситония и имели богатый опыт совместных погружений.

Они планировали рекордное погружение продолжительностью в 5 часов 30 минут c использованием 30 баллонов с 10 различными типами газовых смесей, включая гелий, кислород и азот.

Длина каната позволяла дайверам достичь максимальной глубины в 250 метров. На глубине ста метров ныряльщиков окружила полнейшая темнота.

Теодора и Михаил пытались побить мировые рекорды для парного и женского погружения на глубину. Попытка была официально зарегистрирована Книгой рекордов Гиннесса и проходила под патронажем ее наблюдателей.

Мировой рекорд глубины погружения среди женщин принадлежит Верне Ван Шайк. Он был установлен в 2004 году в Южной Африке и составляет 221 метр. Продолжительность погружения составляла 5 часов 34 минуты, из которых только 12 минут были потрачены на спуск, а остальное время ушло на постепенный обратный путь к поверхности во избежание декомпрессии.