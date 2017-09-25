Опрос: Аас обошел по популярности Сависаара

Таави Ааса в кресле мэра Таллинна хотели бы видеть 36% респондентов, за ним по популярности следует кандидат от социал-демократов Райнер Вакра (14%). Реформист Кристен Михал и Эдгар Сависаар (первый номер от Союза Сависаара и "Делового Таллинна") набрали равное количество сторонников – по 13%. Райво Аэга (IRL) и Мартина Хельме (EKRE) на посту мэра столицы хотели бы видеть 7% респондентов. Кандидата от партии "Зеленые Эстонии" Зюлейху Измаилову поддержали 3% опрошенных.

В опросе приняли участие 820 респондентов.