Кавани отказался уступить Неймару право исполнять пенальти за миллион евро

По данным газеты El Pais , Аль-Хелаифи предложил уругвайцу Эдинсону Кавани бонус в размере 1 млн евро, если он откажется в дальнейшем бить пенальти в пользу своего бразильского одноклубника Неймара, но получил отказ, пишет Newsru.com.

На прошлой неделе во время матча с "Лионом" (2:0) Кавани едва не подрался с Неймаром за право пробить с 11-метровой отметки и в результате пенальти оказался нереализованным. Предполагалось, что причиной конфликта мог стать денежный бонус в размере 1 млн евро, который учрежден в ПСЖ для лучшего бомбардира первенства страны.

В прошлом сезоне штатным пенальтистом ПСЖ был Кавани. Он стал лучшим бомбардиром с 35 голами, семь из которых забил с 11-метровой отметки. Теперь уругваец не хочет уступать это право Неймару, приобретенному летом у "Барселоны" за рекордные для футбола 222 миллиона евро.

Кавани заявил, что он играет в ПСЖ пятый год, был капитаном команды и доказал, что достоин бить пенальти.

Тогда президент попытался убедить Неймара отказаться от амбиций штатного пенальтиста. Бразильцу, как очень разностороннему игроку и новому лидеру команды, было предложено проявлять великодушие. Неймар также ответил отказом.

В субботу ПСЖ сыграл вничью с "Монпелье" (0:0) в матче седьмого тура чемпионата Франции и впервые в сезоне потеряли очки.