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Осторожно: розыгрыш билетов Air Baltic и Ryanair в соцсетях - это опасный вирус

Rus.Postimees.ee
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Вирус, гуляющий по социальным сетям, предлагает пользователям получить два бесплатных билета по случаю вымышленного 25-летия ряда авиакомпаний. | ФОТО: Скриншот из Facebook

В последние дни в социальных сетях снова активизировался компьютерный вирус, который маскируется под розыгрыш билетов действующих в Эстонии авиакомпаний.

Как сообщает Rus.ERR со ссылкой на Департамент государственных инфосистем, мошенническая схема, представляющая собой розыгрыш бесплатных авиабилетов, в числе прочего имитирует и рекламную кампанию Estonian Air, которая не существует уже почти два года.

Вирус, гуляющий по социальным сетям, предлагает пользователям получить два бесплатных билета по случаю вымышленного 25-летия ряда авиакомпаний: Estonian Air, Air Baltic, SAS, Norwegian Airlines, Ryanair, Finnair и т.д.

Для этого якобы нужно принять участие в коротком опросе и обязательно поделиться новостью о розыгрыше на своей страничке в Facebook. Подобные действия грозят устройствам пользователей вирусами.

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