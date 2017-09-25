Осторожно: розыгрыш билетов Air Baltic и Ryanair в соцсетях - это опасный вирус

Как сообщает Rus.ERR со ссылкой на Департамент государственных инфосистем, мошенническая схема, представляющая собой розыгрыш бесплатных авиабилетов, в числе прочего имитирует и рекламную кампанию Estonian Air, которая не существует уже почти два года.

Вирус, гуляющий по социальным сетям, предлагает пользователям получить два бесплатных билета по случаю вымышленного 25-летия ряда авиакомпаний: Estonian Air, Air Baltic, SAS, Norwegian Airlines, Ryanair, Finnair и т.д.

Для этого якобы нужно принять участие в коротком опросе и обязательно поделиться новостью о розыгрыше на своей страничке в Facebook. Подобные действия грозят устройствам пользователей вирусами.