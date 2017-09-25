Полиция безопасности задержала чиновника Нарвской горуправы

Согласно имеющейся информации, дорожно-строительная фирма получила незаконную прибыль, размер которой будет установлен в ходе расследования. Один из задержанных - Тоомас Мяги - является старшим специалистом Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы, его подозревают в нарушении требований при проведении государственных закупок и содействии мошенничеству. Также задержаны двое сотрудников строительной фирмы и человек, осуществлявший надзор за строительством.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте признал, что сегодня утром у него была короткая беседа с представителями КаПо. «Мне абсолютно нечего вам сказать. Более того, этот специалист (Тоомас Мяги - прим. ред.) не является даже моим непосредственным подчиненным, поэтому я не даю ему никакой работы», - добавил он.

Детали этого дела в интересах следствия пока не разглашаются.

Как уточняет BNS, Тоомас Мяги занимался подготовкой тендеров на ремонт и строительство дорог в приграничном городе.

С 2003 по 2010 он был руководителем представительства проектировочного бюро AS ETP Grupp/AS Sweco Projekt в Нарве, с 2010 член правления нарвской фирмы Merelähendane TÜ.