Полиция безопасности задержала чиновника Нарвской горуправы

Сегодня утром, 25 сентября, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали нескольких человек в связи с подозрениями о нарушениях на дорожно-строительных объектах в Нарве. Предполагаемые нарушения связаны с недочетами при осуществлении внутреннего надзора, что привело к несоблюдению требований к качеству в процессе строительных работ.
Согласно имеющейся информации, дорожно-строительная фирма получила незаконную прибыль, размер которой будет установлен в ходе расследования. Один из задержанных - Тоомас Мяги - является старшим специалистом Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы, его подозревают в нарушении требований при проведении государственных закупок и содействии мошенничеству. Также задержаны двое сотрудников строительной фирмы и человек, осуществлявший надзор за строительством.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте признал, что сегодня утром у него была короткая беседа с представителями КаПо. «Мне абсолютно нечего вам сказать. Более того, этот специалист (Тоомас Мяги - прим. ред.) не является даже моим непосредственным подчиненным, поэтому я не даю ему никакой работы», - добавил он.
Детали этого дела в интересах следствия пока не разглашаются.
Как уточняет BNS, Тоомас Мяги занимался подготовкой тендеров на ремонт и строительство дорог в приграничном городе.
С 2003 по 2010 он был руководителем представительства проектировочного бюро AS ETP Grupp/AS Sweco Projekt в Нарве, с 2010 член правления нарвской фирмы Merelähendane TÜ.