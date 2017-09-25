Хорошая новость для посетителей Северо-Эстонской региональной больницы

На новой парковке 89 мест, кроме того клиенты по-прежнему смогут пользоваться старой парковкой сбоку от больницы, рассчитанной на 124 автомобиля, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR.

На парковке для инвалидов, которая находится на одном уровне с главным входом, для людей с особыми потребностями предусмотрено 18 парковочных мест, в том числе одно для инватакси.

Кроме того, перед главным входом в больницу есть три места для транспортных средств, которые подвезли пациентов к больнице. Парковка для автомобилей пациентов с ограниченными возможностями на инвапарковке бесплатная.