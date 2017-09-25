Галерея: уборка территории детского сада от осколков стекла завершится в ближайшее время

Руководитель Таллиннского коммунального департамента Айн Вадлманн заверил, что город не примет у строителей работу до тех пор, пока все недочеты не будут устранены.

В мэрии сообщили, что выполнявший работу субподрядчик действительно завез на территорию детского сада содержавшую осколки стекла землю, предназначенную для работ по озеленению. Проблемой начали заниматься сразу же, то есть 21 сентября.

«Строительная компания использовала для выполнения работ землю, которая не отвечала установленным нормам. Было решено заменить землю новой. Представители подрядчика и надзорного органа просили передать воспитателям, чтобы детей временно не пускали гулять по земле», - сообщили чиновники.

Столичные власти также отметили, что будут предприняты дополнительные меры безопасности. Строители вскоре будут стелить рулонный газон поверх новой земли.

Таллиннский коммунальный департамент сообщил, что в текущем году планируется отремонтировать асфальтовое покрытие в столичных детсадах. Кроме дорог, планировалось обновить и озеленение на прилегающих территориях.

Детские сады, где запланированы строительные работы: Таллиннский детсад "Микуманни"; Таллиннский детсад "Каякас"; Таллиннский детсад "Нрменуку"; Таллиннский детсад "Вормси"; Таллиннский детсад "Мянни"; Таллиннский детсад "Синилилль"; Таллиннский детсад "Марди".

Напомним, что на прошлой неделе в столичном детсаду Вормси начались работы по укладке асфальта. В двор детсада завезли кучу земли, нашпигованную множеством осколков стекла. Родители сильно переживали, так как это земляная гора находилась рядом с песочницами. Землю планировалось использовать при благоустройстве территории детсада.