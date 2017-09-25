"О положении дел в стране": риторика EKRE – чистый нацизм

Ведущая программы Вилья Кийcлер сказала, что мнение EKRE о мигрантах, которых можно называть коренными жителями только в третьем поколении, то есть коренными жителями можно считать только потомков Евгения Осиновского, а не его самого, является нацистским по своей природе, передает Rus.err.

"Это то же, что и идея о чистоте крови и арийской расы, появившаяся в Германии в 1933 году", – пояснила Кийcлер, почему взгляды EKRE являются национал-социалистическими.

Эта идея вызвала острое противостояние между EKRE и СДПЭ.