Передовица Postimees: скучный лидер Ангела Меркель

В этом году выборы прошли в нескольких важных странах Западной Европы – в Голландии, Франции, Великобритании и, наконец, вчера в Германии. Хотя еще в начале года многие опасались, что выборы принесут большие потрясения, но их не было. И в Германии тоже, хотя год-два назад немцев сильно встревожила набиравшая популярность ксенофобская и пропутинская партия AfD – «Альтернатива для Германии».

Сенсации не случилось: вся избирательная кампания вертелась вокруг двух традиционных для Германии действующих лиц – христианских демократов и социал-демократов. Сегодня политику можно описать как борьбу за право определять общественную повестку дня и мировоззрение, которое было бы по возможности выгоднее той или другой политической партии. И хотя, скажем, AfD была заинтересована в том, чтобы на выборах основной темой стала иммиграция, актуальность проблемы в последнее время уменьшилась. В основном перед выборами говорили про экономику и социальную политику, а также необходимость реформирования, например, пенсионной системы.

Если говорить языком спорта, две верхние ступеньки пьедестала почета заняли в итоге ХДС (Христианско-демократический союз) и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), до сих пор образовывавшие коалицию. Однако в Бундестаге представлены и более мелкие партии, а значит, возможны иные варианты. Так или иначе, в числе соцдемов ест два крыла: одни считают, что партия должна уйти в оппозицию, другие поддерживают сохранение коалиции, поскольку в ней СДПГ может влиять на политику правительства.

Вопрос о составе коалиции – вскоре мы получим на него ответ – на деле не единственный вопрос, связанный с этими выборами. Другие вопросы касаются непосредственно имиджа Ангелы Меркель. Избирательная кампания Меркель и христианских демократов была сравнительно скучной и сосредоточивалась на сохранении статус-кво. Большинству немцев это подходит, потому что времена настали скучные и последние 12 лет Германии отлично подходят соответствующие политические фигуры. То, что за 12 лет у Меркель не появилось наследника, – это и ее заслуга тоже: в удалении конкурентов внутри партии она, конечно, была заинтересована.

Когда человек так долго находится у власти и вперед – еще четыре года, возникает вопрос, каким он войдет в историю. В случае Меркель эти четыре года станут решающими. Второй важный вопрос касается внешней политики, точнее, того, сохранит ли Меркель роль лидера и представители ЕС на международной арене и в трансатлантических отношениях, – роль, которую она стала играть в последние годы.

Перевод с эстонского.