Автомобили в Эстонии угоняют часто: ТОП самых опасных регионов

За первые шесть месяцев этого года в Эстонии был зарегистрирован 161 угон. Что существенно меньше прошлогоднего – спад составил 35%. По данным полиции, излюбленные регионы автоугонщиков – Харьюмаа и Ида-Вирумаа, в прошлом году не уступал им по популярности и Пярнуский уезд.

Преподаватель автодела Алексей Козаков считает, что в Эстонии в основном угоняют определенные марки.

«Это машины с 2005 года и моложе. Часто воруют BMW – там на определенных моделях есть несложные для опытного взломщика схемы, поэтому эти автомобили довольно легко вскрываются и заводятся. Угоняют на заказ, скорее всего, за границу, потому что находят пропавшие машины крайне редко», – говорит он.

Между прочим, сегодня в интернете можно легко найти видео, на котором наглядно показывают, как можно вскрыть и завести любую модель автомобиля. Хотя обычно это сделано не в помощь угонщикам, а скорее для того, чтобы показать слабые места той или иной марки.

Что делать, если…

Если ваш автомобиль, не дай бог, украли, то первым делом нужно звонить в полицию. Вторым шагом должен быть звонок в страховую фирму. Если машину так и не удастся найти, то страховка выплатит компенсацию.

«Сумма рассчитывается исходя из рыночной стоимости автомобиля, которая была определена до кражи», – говорит менеджер по компании If Kindlustus, Яак Пыдер

Также стоит отметить, что при страховке каско собственная ответственность при угоне обычно составляет порядка 15%.

Хотя при страховании нового автомобиля есть возможность дополнительно приобрести так называемое страхование первичной стоимости. Иными словами, клиенту возместят определенную сумму независимо от рыночной стоимости автомобиля на момент кражи.

Здесь же надо напомнить автовладельцам, что страховка распространяется только на те запчасти, что являются заводской установкой. То есть вы, к примеру, поставите на машину другие диски, спойлер или новую стереосистему, то их придется страховать дополнительно.

Читайте статью целиком и смотрите статистику угонов автомобилей по регионам на mke.ee.