Европейская комиссия повернулась спиной к эстонскому LNG-терминалу

- Пожалуйста, объясните свой оптимизм в отношении построения Европейского энергетического союза, поскольку противящиеся этому интересы стран-членов ЕС появятся сразу, как только начнется возведение конкретных трансграничных объектов, например, электролиний или газовых трасс.

- Мой оптимизм опирается на тот факт, что энергетический союз строится уже много лет. Мы слышали много критики от лидеров стран-членов, а также и от граждан, которые ждут большей, чем было до сих пор, связи между с промышленностью, транспортом, темой изменения климата и нашей политикой.

В число приоритетов стран Балтии и Центральной Европы входит энергетическая безопасность, поскольку все мы помним кризис в снабжении Европы газом 2009 года.

Второй важный фактор касается достижения наших амбициозных планов по климату. То, что с позиции нашей безопасности и климатической политики мы должны достичь эффективных по затратами и связанных между собой решений, заставляет каждую страну и ее премьер-министром искать решения для создания действующего энергетического союза.

Мой оптимизм основан и на том обстоятельстве, что я посетил все страны-члены, а некоторые из них по два или даже по три раза. И в каждой я получил четкую поддержку энергетического союза. Конечно, пожелания стран различаются.

Например, в Центральной и Восточной Европе, прежде всего, акцент делается на энергетической безопасности, а в Северных странах сосредоточены на возобновляемой энергетике. Для Западной Европы самым важным кажется подтверждение Парижского договора. Предприятия заинтересованы в развитие внутреннего рынка, чтобы использовать возможности европейской экономики.

Поддержка ясная и мы сейчас занимаемся тем, чтобы выразить эту поддержку в законе. Благодаря эстонцам, мы получили очень хорошую возможность довести формулирование на базе законов к концу будущего года и отправить предложения в Европейский парламент.

- С позиции здравого смысла, открытый энергетический рынок – это лучшее решение. Но, что сказать польским шахтерам, которые опасаются, что с открытием рынка они потеряют работу?

- Несколько месяцев назад я встречался в польском шахтерском регионе Катовичи с представителями местного собрания. Результаты этой встречи весьма вдохновили меня, поскольку они очень четко ищут сотрудничества, чтобы найти новую экономическую модель для данного региона. Кроме развития шахт они должны развивать и другие промышленные отрасли, поскольку молодежь уезжает из региона, а у детей проявляются многочисленные заболевания дыхательных путей.

Мы должны ясно сказать, что очень уважаем работу шахтеров. И среди моих родственников есть представители этой профессии, которые всю свою жизнь занимаются этой тяжелой работой. Также мы должны показать и удачные примеры: в Германии и Франции смогли успешно развить экономическую жизнь в шахтерских регионах.

В этой области мы работаем с Польшей, Словакией и Испанией. Прежде всего, наши эксперты пытаются выяснить возможные бизнес-модели для этих регионов, изучить, каковы их сильные стороны. Какие виды промышленности там можно развить и как мы при помощи финансовых инструментов может поддержать эти изменения.