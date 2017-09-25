Фото: Департамент полиции и погранохраны получит новый самолет

Министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал, что приобретение нового самолета – это важный шаг для Департамента полиции и погранохраны. «Новый, более быстрый и экономичный самолет заменит технически устаревший самолет, которому уже 35 лет», - заявил Андрес Анвельт.

«Это первоклассный самолет, оснащенный необходимой для работы техникой, – отметил заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна. - С его помощью мы сможем совершать полеты для мониторинга окружающей среды. Сотрудники летного отряда обнаруживают различные загрязнения, в том числе слив трюмной воды, хотя их число уменьшается с каждым годом». В последние годы в эстонских водах обнаруживается 10-15 таких загрязнений в год.

Как сказал Пяркна, очень важно, чтобы крупные загрязнения были обнаружены как можно быстрее: «Таким образом мы сможем предупредить распространение загрязнений на берег, так как их ликвидация на берегу займет больше времени и будет в разы дороже, не говоря о нанесенном природе ущербе». По его словам, новый самолет прежде всего будет предназначен для экологического мониторинга, но будет также использоваться и для других задач, например, для поиска людей и охраны границы.

Для приобретения самолета Министерство внутренних дел провело международный тендер, который выиграло шведское предприятие Bromma Air Maintenance AB. Самолет произведен в США, и его общая стоимость составляет 19 031 446 евро. Самолет будет приобретен при помощи средств Фонда сплочения Европейского союза (85%), доля финансирования со стороны государства составит 15%. Ранее при помощи средств Фонда сплочения ЕС были также приобретены новые транспортные средства для Спасательного департамента.