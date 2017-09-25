Самолет-призрак: он сел, но Таллиннский аэропорт этого не подтверждает

Согласно сайту, в Таллиннском аэропорту приземлился самолет, летевший из Осло в Хельсинки. Такая посадка явно указывает на то, что на борту могла возникнуть нештатная ситуация или аэропорт Хельсинки по каким-то причинам не смог принять данный самолет, отправив его для посадки в столицу Эстонии.

При этом в пятницу прошла информация об аварийной посадке в Таллиннском аэропорту маленького самолета, из-за которой пришлось перенести время вылета ряда рейсов. Но там говорилось именно о маленьком самолете, а не о пассажирском, летевшем из Осло в Хельсинки. К тому же, не совпадает время – маленький самолет сел в конце рабочего дня, а сайт Flightradar показал, что странный самолет приземлился в Эстонии в 21.20.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в пресс-службу Таллиннского аэропорта. Ее представитель Прийт Кофф сказал: «Рейс с таким кодом у нас не приземлялся, хотя 22 сентября в 21.16 сел самолет компании SAS, рейс номер SK2418, следовавший из Осло в Таллинн – это обычный регулярный рейс и все было планово. Никто не может объяснить, почему Flightradar показал этот рейс, как рейс Осло-Хельсинки».