В Пярну легковушка врезалась в автобус
25 сентября 2017 г., 14:28
Сегодня, 25 сентября, в 9.15 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лай в Пярну столкнулись легковой автомобиль Volvo и городской автобус Mercedes-Benz.
По первоначальным данным, 28-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, передает Pärnu Postimees.
Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас, водитель Volvo пострадал и был доставлен на осмотр в больницу. Сейчас устанавливается, был ли он трезв в момент совершения ДТП.