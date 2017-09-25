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В Пярну легковушка врезалась в автобус

Rus.Postimees.ee
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Полицейская машина. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Сегодня, 25 сентября, в 9.15 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лай в Пярну столкнулись легковой автомобиль Volvo и городской автобус Mercedes-Benz.

По первоначальным данным, 28-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, передает Pärnu Postimees.

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас, водитель Volvo пострадал и был доставлен на осмотр в больницу. Сейчас устанавливается, был ли он трезв в момент совершения ДТП.

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