В Пярну легковушка врезалась в автобус

По первоначальным данным, 28-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, передает Pärnu Postimees.

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас, водитель Volvo пострадал и был доставлен на осмотр в больницу. Сейчас устанавливается, был ли он трезв в момент совершения ДТП.