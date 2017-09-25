Вооруженный до зубов мужчина шел к главе Пентагона жаловаться на чип в голове и был задержан у Белого дома

CNN утверждает, что изначально сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого за публичное мочеиспускание. Он находился в районе перекрестка 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, сообщает портал Newsru.com.

Мужчина сообщил, что едет в Белый дом, чтобы поговорить с директором АНБ адмиралом Майком Рождерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом "по поводу невыплаты зарплаты и того, как вынуть чип из головы".

На переговоры подозреваемый направлялся в серебристом Nissan 2009 с номерами полиции штата Теннеси. После разговора с полицейскими он признал, что имеет при себе оружие, и согласился на обыск автомобиля.

В салоне обнаружились девять единиц огнестрельного оружия, три ножа, кастеты, глушители и боеприпасы. Огнестрельное оружие включало в себя несколько пистолетов, а также автоматы Калашникова и полуавтоматические винтовки.

Подозреваемый был направлен на психиатрическое обследование, а затем доставлен в полицейский участок. Ему предъявлено обвинение в многочисленных нарушениях правил оборота оружия. Пока неизвестно, есть ли у него криминальная история.