Аналитики назвали самые надежные пятилетние автомобили в США

Участникам исследования предлагали ответить на вопросы о наличии технических проблем в их автомобилях, купленных в 2013 году.

Между тем Fiat 500 был признан самой надежной машиной в сегменте ситикаров по версии журнала CAR Magazine, отмечает Daily-Motor.ru .

На втором месте в рейтинге оказался премиальный седан Lexus ES с 3,5-литровым бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией.

Третья позиция досталась американской модели Buick Verano, четвертая - Honda Jazz/Fit, пятая - Mini Cooper.

Также в десятку попали Chevrolet Malibu, Lexus GS, Chevrolet Camaro, Buick LaCrosse и Hyundai Santa Fe.