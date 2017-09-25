Аналитики назвали самые надежные пятилетние автомобили в США

Итальянский хэтчбек Fiat 500 возглавил рейтинг самых надежных автомобилей старше пяти лет, составленный американским аналитическим агентством J.D. Power and Associates по результатам опроса 33 560 автовладельцев в США.
Участникам исследования предлагали ответить на вопросы о наличии технических проблем в их автомобилях, купленных в 2013 году.
Между тем Fiat 500 был признан самой надежной машиной в сегменте ситикаров по версии журнала CAR Magazine, отмечает Daily-Motor.ru.
На втором месте в рейтинге оказался премиальный седан Lexus ES с 3,5-литровым бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией.
Третья позиция досталась американской модели Buick Verano, четвертая - Honda Jazz/Fit, пятая - Mini Cooper.
Также в десятку попали Chevrolet Malibu, Lexus GS, Chevrolet Camaro, Buick LaCrosse и Hyundai Santa Fe.