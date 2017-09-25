Картина дня: мошенничество с авиабилетами, задержание чиновника Нарвской горуправы и самолет-призрак

Бесплатная медпомощь

В Эстонии живут почти 90 000 человек, которые попадают к врачу лишь тогда, когда у них есть деньги на лечение, или, говоря прямо, если на горизонте замаячили белые тапочки. Сейчас Министерство социальных дел думает, не дешевле ли государству обеспечить медицинской страховкой абсолютно всех своих жителей. Читайте далее...

Осторожно: розыгрыш билетов Air Baltic и Ryanair в соцсетях - это опасный вирус

В последние дни в социальных сетях снова активизировался компьютерный вирус, который маскируется под розыгрыш билетов действующих в Эстонии авиакомпаний. Читайте далее...

Самолет-призрак: он сел, но Таллиннский аэропорт этого не подтверждает

В редакцию Rus.Postimees обратился бдительный читатель-аэрофил, который заметил интересную информацию на известном информационном сайте авиасообщений Flightradar. Читайте далее...

Полиция безопасности задержала чиновника Нарвской горуправы

Сегодня утром, 25 сентября, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали нескольких человек в связи с подозрениями о нарушениях на дорожно-строительных объектах в Нарве. Предполагаемые нарушения связаны с недочетами при осуществлении внутреннего надзора, что привело к несоблюдению требований к качеству в процессе строительных работ. Читайте далее...

Ни дня без пробок: в мэрии рассказали, когда перестроят злополучный таллиннский перекресток

Жители Таллинна и близлежащих волостей уже который год жалуются на нерегулируемый перекресток Мууга-теэ и Пярнамяэ-теэ: что ни день - то пробка: и в часы пик по будням, и на выходных. Читайте далее...

Михаил Лотман: расистское молоко и политкорректность

Сначала я решил, что это глупая шутка. Что молоко – расистский напиток. Конечно, дело прежде всего в цвете. Но не только в этом. Пить молоко – позднее и не универсальное обыкновение. Пишет Лотман...

Приговоренный к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи может выйти на свободу досрочно

Уже в следующем месяце выйти на свободу досрочно теоретически может 20-летний Тоомас Семыкин, который в июле этого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи. Читайте далее...

С сегодняшнего дня полиция усилила проверку пассажиров и транспортных средств

В связи с проведением в Таллинне саммита Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий полиция усилит контроль документов и транспортных средств вблизи эстоно-латвийской границы в период с 25 по 29 сентября. Также во время саммита полиция будет чаще проверять пассажиров, прибывающих в Эстонию через морской порт и аэропорт. Читайте далее...

Сравните: насколько ваша зарплата отличается от зарплаты на этой должности в Финляндии

По данным финского Департамента статистики, в большинстве своем брутто-доход жителей Финляндии составляет около 2500 евро в месяц. Читайте далее...

Грузовик несколько десятков метров тащил врезавшийся в него автомобиль

Сегодня, 25 сентября, в 8.00 в поселке Кяру в Рапламаа произошло ДТП. Ехавшая со стороны Рапла на легковом автомобиле Mercedes-Benz женщина поворачивала налево к центру Кяру и не уступила дорогу ехавшему навстречу грузовику. Читайте далее...

Фото: только посмотрите, какая роскошная квартира прячется в типовом панельном доме в Мустамяэ

Типовая планировка квартир в панельных домах устраивает далеко не всех, поэтому в последнее время их часто перестраивают или обставляют так, что сразу и не поймешь, что это постройка советского времени. Читайте далее...

В Пярнумаа муж убил жену

В пятницу, 22 сентября, в полицию сообщили, что в волости Саарде в Пярнумаа распитие алкоголя привело к семейной ссоре, закончившейся убийством. Читайте далее...

"О положении дел в стране": риторика EKRE – чистый нацизм

В радиопередаче "О положении дел в стране" (Olukorrast riigis) анализировали высказывания Марта Хельме о дефиниции коренных жителей и сочли, что они отражают нацистские принципы. Социал-демократическая партия отреагировала на позицию EKRE резким противостоянием. Читайте далее...

Департамент полиции и погранохраны получит новый самолет

В мае 2018 года летный отряд Департамента полиции и погранохраны получит в свое распоряжение новый самолет Beechcraft King Air 350ER, предназначенный прежде всего для экологического мониторинга. Сейчас в Швеции на самолет устанавливается необходимое оборудование. Читайте далее...