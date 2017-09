Юри Мыйз: Эдгар Сависаар не будет кандидатом в мэры Таллинна

«Да, сейчас у нас такого плана нет. Never say never (Никогда не говори «никогда»), но сейчас у нас такого плана нет, - сказал в понедельник BNS Мыйз, отвечая на вопрос, кто мог бы стать кандидатом в мэры от объединенного союза. - Но ясно, что зовут кандидата не Эдгар Сависаар. На сегодня тут у нас полная ясность».

«Есть же хорошая традиция, что если кто-то является участником какого-либо уголовного процесса, то в общественном секторе он работать не может. И мы не собираемся никоим образом искать конфронтацию с законом», - добавил Мыйз.

По его словам, их союз меньше всего хочет видеть на посту мэра политика, политические вопросы должны остаться городскому собранию; меньше всего будущий мэр должен быть и чисто техническим руководителем, поскольку коммунально-технические вопросы - это удел чиновников.

«Мы хотим найти в эстонском обществе человека, известного своим культурным, академическим складом ума, который внес бы в управление городом духовность и культуру, - пояснил Мыйз. - А не так, как сейчас, когда городом управляет мэр, больше похожий на административного директора».

Идущий первым номером в Хааберсти Мыйз отметил, что зачастую ошибочно считают, будто Сависаар является руководителем объединенного избирательного союза. «Это не так. Нам на данном этапе не нужно определять, кто у нас непременно будет номером первым, вторым, третьим, четвертым и так далее. Но актив у нас сформирован и состоит из 15-20 человек. И мы не утверждаем, что все подчиняются одному или другому», - сказал Мыйз.

По его словам, четверо лидеров списка - Ольга Иванова, Сависаар, Урмас Сыырумаа и он сам - пытаются в решении всех вопросов искать и находить консенсус.

Говоря об участии в предвыборных дебатах, Мыйз отметил, что на этот случай союз готов выставить своих представителей.

«Если речь пойдет о дебатах на русском языке, то список представит Ольга Иванова, как человек, лучше всех владеющий русским языком. В дебатах на эстонском языке выступим мы с Сыырумаа, может быть, к нам присоединится и Оля», - добавил Мыйз, отметив, что кого-нибудь они на дебаты отправят, если потребуется.

Самым популярным кандидатом в мэры Таллинна является первый номер Центристской партии на выборах в Таллинне Таави Аас. Однако его популярность по сравнению с июньскими показателями снизилась на 10 процентов, следует из опроса Turu-uuringute AS, проведенного по заказу новостной редакции ERR.

Таави Ааса в кресле мэра Таллинна хотели бы видеть 36 процентов респондентов. За ним по популярности следует кандидат от социал-демократов Райнер Вакра (14 процентов). Реформист Кристен Михал и Эдгар Сависаар (первый номер от Союза Сависаара и «Деловой Таллинн») набрали равное количество сторонников – по 13 процентов. Райво Аэга (IRL) и Мартина Хельме (EKRE) на посту мэра столицы хотели бы видеть 7 процентов респондентов.