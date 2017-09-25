Ристо Киви: Германия может превратиться в Ямайку

По итогам вчерашних выборов в ФРГ лидер консерваторов Ангела Меркель, по всей вероятности остающаяся на посту канцлера, явно вынуждена образовать коалицию со свободными демократами и зелеными – прежний партнер по коалиции, соцдемы под руководством Мартина Шульца, отказываются брать на себя связанную с властью ответственность. Потенциальную коалицию еще до выборов окрестили Ямайкой, поскольку цвета партий-участниц образуют флаг этого государства: у консерваторов цвет черный, у свободных демократов желтый, у зеленых, понятно, зеленый.

Чего-то очень уж хорошего от такого правящего союза ждать не приходится: понимание экономической политики свободными демократами, которые пекутся в первую очередь об интересах промышленников и бизнесменов, и зелеными, которые хотят стреножить неизбежно загрязняющее окружающую среду производство, местами совершенно противоположно. То же можно сказать о внешней политике и политике в сфере безопасности.

Боюсь, других вариантов просто нет – если соцдемы не поразмыслят как следует и не передумают.

Выборы и результаты

Политика Германии после Второй мировой войны на всякий случай сознательно создана скучноватой, ограниченной и предсказуемой, чтобы предотвратить эксцессы вроде прихода к власти всяких гитлеров. На этот раз случилась ерунда. Такого огромного сюрприза, как прошлогоднее избрание президентом США Дональда Трампа и британская брекзит-война с ЕС, вчерашние выборы не преподнесли, однако воля немецких избирателей несколько спутала карты великих комбинаторов и предсказателей.

После провозглашения федеративной республики в 1949 году Германией правили попеременно или вместе в большой коалиции (в том числе с 2013 года по сю пору) две партии – правоцентристский Христианский демократический союз (ХДС) в сцементированной коалиции с баварской сестринской партией Христианским социалистическим союзом (ХСС) и левоцентристские соцдемы (СДПГ).

На вчерашних выборах в Бундестаг обе партии набрали самое скудное количество голосов за всю историю. По предварительным данным консерваторы собрали 32,9% голосов, а соцдемы – 20,8%.

Самой большой новостью стало то, что партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которую называют праворадикальной, заняла третье место с 13,1% голосов. Популистская праворадикальность AfD – и вообще ее программа и риторика – откровенно противостоит массовой въезду в Германию иммигрантов, преимущественно мусульман.

Оставшиеся три мелкие партии получили предсказуемый результат. Упирающая на либеральную экономическую политику Свободная демократическая партия (СДП) – 10,5%, левый экологический «Альянс 90» и зеленые – 8,9 процентов, наследница восточногерманских коммунистов партия Die Linke – тоже 8,9%.

Впереди – сложные коалиционные переговоры

В теории Германия могла бы и дальше жить с прежней коалицией. Консерваторы и соцдемы собрали на двоих больше половины голосов. Экономика растет (в прошлом году на 2%, в этом рост ускорился), безработица низкая (в августе – 5,7%), госбюджет в твердом плюсе (18,3 млрд евро). Даже обещанные Меркель в последние годы более полутора миллионов иммигрантов на деле стали меньшей проблемой, чем все боялись. Хотя настоящая интеграция в европейское общество этих людей и миллионов ранее прибывших в Германию поселенцев с иным культурным бэкграундом идет ни шатко ни валко, проблема имеет тенденцию скорее обостряться, чем смягчаться.