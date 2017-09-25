Ристо Киви: Германия может превратиться в Ямайку

Выборы в Германии позади, впереди – длительные переговоры, которые могут обернуться для страны, Европы и мира всякими сюрпризами. Об особенностях немецких коалиций рассуждает политолог Ристо Киви.
По итогам вчерашних выборов в ФРГ лидер консерваторов Ангела Меркель, по всей вероятности остающаяся на посту канцлера, явно вынуждена образовать коалицию со свободными демократами и зелеными – прежний партнер по коалиции, соцдемы под руководством Мартина Шульца, отказываются брать на себя связанную с властью ответственность. Потенциальную коалицию еще до выборов окрестили Ямайкой, поскольку цвета партий-участниц образуют флаг этого государства: у консерваторов цвет черный, у свободных демократов желтый, у зеленых, понятно, зеленый.
Чего-то очень уж хорошего от такого правящего союза ждать не приходится: понимание экономической политики свободными демократами, которые пекутся в первую очередь об интересах промышленников и бизнесменов, и зелеными, которые хотят стреножить неизбежно загрязняющее окружающую среду производство, местами совершенно противоположно. То же можно сказать о внешней политике и политике в сфере безопасности.
Боюсь, других вариантов просто нет – если соцдемы не поразмыслят как следует и не передумают.
Выборы и результаты
Политика Германии после Второй мировой войны на всякий случай сознательно создана скучноватой, ограниченной и предсказуемой, чтобы предотвратить эксцессы вроде прихода к власти всяких гитлеров. На этот раз случилась ерунда. Такого огромного сюрприза, как прошлогоднее избрание президентом США Дональда Трампа и британская брекзит-война с ЕС, вчерашние выборы не преподнесли, однако воля немецких избирателей несколько спутала карты великих комбинаторов и предсказателей.
После провозглашения федеративной республики в 1949 году Германией правили попеременно или вместе в большой коалиции (в том числе с 2013 года по сю пору) две партии – правоцентристский Христианский демократический союз (ХДС) в сцементированной коалиции с баварской сестринской партией Христианским социалистическим союзом (ХСС) и левоцентристские соцдемы (СДПГ).
На вчерашних выборах в Бундестаг обе партии набрали самое скудное количество голосов за всю историю. По предварительным данным консерваторы собрали 32,9% голосов, а соцдемы – 20,8%.
Самой большой новостью стало то, что партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которую называют праворадикальной, заняла третье место с 13,1% голосов. Популистская праворадикальность AfD – и вообще ее программа и риторика – откровенно противостоит массовой въезду в Германию иммигрантов, преимущественно мусульман.
Оставшиеся три мелкие партии получили предсказуемый результат. Упирающая на либеральную экономическую политику Свободная демократическая партия (СДП) – 10,5%, левый экологический «Альянс 90» и зеленые – 8,9 процентов, наследница восточногерманских коммунистов партия Die Linke – тоже 8,9%.
Впереди – сложные коалиционные переговоры
В теории Германия могла бы и дальше жить с прежней коалицией. Консерваторы и соцдемы собрали на двоих больше половины голосов. Экономика растет (в прошлом году на 2%, в этом рост ускорился), безработица низкая (в августе – 5,7%), госбюджет в твердом плюсе (18,3 млрд евро). Даже обещанные Меркель в последние годы более полутора миллионов иммигрантов на деле стали меньшей проблемой, чем все боялись. Хотя настоящая интеграция в европейское общество этих людей и миллионов ранее прибывших в Германию поселенцев с иным культурным бэкграундом идет ни шатко ни валко, проблема имеет тенденцию скорее обостряться, чем смягчаться.
И все-таки лидер соцдемов Мартин Шульц сразу после выборов исключил создание новой коалиции с христианскими демократами. В основном по той причине, что за четыре года предыдущей коалиции партия во всех сферах оставалась в тени большого партнера, теряя свое лицо и своих избирателей. Если соцдемы останутся «пуделем» Меркель еще на четыре года, это будет концом партии. И наоборот, став самой большой оппозиционной партией Германии, они будут наслаждаться привилегиями своего положения и, критикуя правительство с удобной позиции, нарастят поддержку.
Поскольку праворадикальная AfD и леворадикальная Die Linke по многим причинам, прежде всего ввиду политкорректности, участниками коалиции быть не могут, Меркель не остается ничего, кроме как договориться со свободными демократами и зелеными «сделать Ямайку». Отказываться от места канцлера и доверять создание коалиции кому-то еще она явно не собирается. Будучи главой крупнейшей страны в Европе и четвертой экономики мира, лидером с 12-летним опытом, Меркель является неким гарантом стабильности и в Германии, и в Европе, и во всем мире, ее часто называют «лидером свободного мира». Это оправданно: на Западе действительно нет другого столь же опытного и влиятельного лидера. Если бы она подала в отставку, ситуация стала бы, мягко говоря, запутанной.
В то же время совместить программы зеленых и свободных демократов с программой ХДС будет очень и очень сложно. Правда, СДП ранее уже была в коалиции с ХДС/ХСС, и их идеологические расхождения были не очень велики, а вот сочетание принципов зеленых с принципами консерваторов и правых сторонников либерального рынка – задача неоспоримо сложная.
СДП стоит прежде всего за интересы экономических кругов и интересов немецкой промышленности. Она поддерживает дальнейшую дерегуляцию рынка и минимизирование всяческих экологических и социальных ограничений: только так экономика Германии сможет выжить в условиях обостряющейся глобальной конкуренции. В общем и целом христианские демократы с этим согласны, пусть они и не так страстно отстаивают свои взгляды. Зеленые же напирают на экологические и социальные ценности, противопоставляют атомную энергетику и энергетику на основе сжигания углеводородов и защищают интересы незащищенных групп населения.
В принципе, интересы зеленых и бизнеса не обязательно противоположны. В долгосрочной перспективе модернизация промышленности Германии с целью сделать ее более экологичной может сделать экономику более эффективной. Но в краткосрочном плане столкновение интересов неизбежно.
Внешняя политика и особенно политика в области безопасности – тоже сложная тема. СДП поддерживает повышение оборонных расходов с 1,2% от ВВП до 2%, как того требует НАТО. Зеленые – против, по крайней мере часть зеленых по взглядам – радикальные пацифисты, они скептически относятся к НАТО и любым армиям.
В то же время взгляды СДП не во всем совпадают с западным мейнстримом. Так, лидер свободных демократов Кристиан Линднер готов признать то, что Крым принадлежит РФ, и заявляет: «Наша безопасность и благосостояние зависят от наших отношений с Россией». Эта точка зрения в среде бизнесменов распространена, ее по умолчанию поддерживают многие христианские демократы и зеленые.
Вдобавок к перечисленным внутренним противоречиям нужно еще как-то делить министерские портфели и прочие привилегии. Ясно, что надо решать и проблемы иммиграции, иначе AfD станет еще популярнее – а этого боятся все остальные партии. Коалиционные переговоры могут быть сложными и затяжными, но для Германии это норма, создание правительства может занять много месяцев. Нельзя исключать и того, что соцдемы передумают, или того, что зеленые откажутся от переговоров – их пожелания так и так не будут включены в повестку дня. Но у Ангелы Меркель твердая рука, так что, видимо, Ямайке – быть.