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Шестилетний ребенок гонял на детском кроссовом мотоцикле по приграничной зоне

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Google Street View

Пограничники в воскресенье в волости Меремяэ около 10 часов утра заметили шестилетнего ребенка, который катался на детском кроссовом мотоцикле по приграничной зоне.

Пограничники отвезли мальчика домой к его родителям в дом и объяснили им, что в нахождение в приграничной зоне запрещено законом и наказуемо, сообщает портал Postimees.ee.

Родители извинились перед пограничниками и полностью признали свою вину. Они пояснили, что настолько увлеклись производством домашнего яблочного сока, что не заметили, как ребенок уехал из двора их хутора.

Они обещали в дальнейшем быть более бдительными и не оставлять ребенка без надзора.

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