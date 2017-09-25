Шестилетний ребенок гонял на детском кроссовом мотоцикле по приграничной зоне
25 сентября 2017 г., 15:10
Пограничники в воскресенье в волости Меремяэ около 10 часов утра заметили шестилетнего ребенка, который катался на детском кроссовом мотоцикле по приграничной зоне.
Пограничники отвезли мальчика домой к его родителям в дом и объяснили им, что в нахождение в приграничной зоне запрещено законом и наказуемо, сообщает портал Postimees.ee.
Родители извинились перед пограничниками и полностью признали свою вину. Они пояснили, что настолько увлеклись производством домашнего яблочного сока, что не заметили, как ребенок уехал из двора их хутора.
Они обещали в дальнейшем быть более бдительными и не оставлять ребенка без надзора.