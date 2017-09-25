Выборы с маслом: поставь лайк и получи пачку!
25 сентября 2017 г., 15:13
Избирательный союз “Деловой Таллинн” делает себе предвыборную рекламу за счет дефицита масла.
На странице избирательного союза в Фейсбуке обещают ежедневно дарить пачку масла ста подписчикам его страницы в соцсети: «Если тебе нравится разрушение монополии в Таллинне и ты добавишь нашу страничку «Избирательного союза Деловой Таллинн» в список нравящихся, ты примешь участие в кампании по раздаче масла (26.09-06.10). Ешь сам или подари кому-то еще!»