Выборы с маслом: поставь лайк и получи пачку!

На странице избирательного союза в Фейсбуке обещают ежедневно дарить пачку масла ста подписчикам его страницы в соцсети: «Если тебе нравится разрушение монополии в Таллинне и ты добавишь нашу страничку «Избирательного союза Деловой Таллинн» в список нравящихся, ты примешь участие в кампании по раздаче масла (26.09-06.10). Ешь сам или подари кому-то еще!»