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Выборы с маслом: поставь лайк и получи пачку!

Rus.Postimees.ee
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Цены на масло в Финляндии. | ФОТО: Lugeja foto

Избирательный союз “Деловой Таллинн” делает себе предвыборную рекламу за счет дефицита масла.

На странице избирательного союза в Фейсбуке обещают ежедневно дарить пачку масла ста подписчикам его страницы в соцсети: «Если тебе нравится разрушение монополии в Таллинне и ты добавишь нашу страничку «Избирательного союза Деловой Таллинн» в список нравящихся, ты примешь участие в кампании по раздаче масла (26.09-06.10). Ешь сам или подари кому-то еще!»

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