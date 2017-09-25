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Окрестности Балтийского вокзала преобразятся

Rus.Postimees.ee
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Дом на Вана-Каламая. | ФОТО: Райго Паюла

Восемь работ поступили на архитектурный конкурс обновления улицы Вана-Каламая и окрестностей Балтийского вокзала, сообщает Raepress.

Цель конкурса - найти новое пространственное решение улицы и территории вокруг бывшего пригородного павильона вокзала с тем, чтобы улучшить при этом условия для пешеходов и велосипедистов, а также внешний вид этой части городского пространства, создав представительное соединительное звено между морем и Старым городом. Условием конкурса был и учет потребностей жителей здешних мест.

После оценки работ и отбора лучшей состоится открытое экспонирование конкурсных предложений.  Реализация проекта будет финансироваться из средств европейских фондов.

Осуществление проекта предусматривается на 2018-2019 годы с завершением не позднее 2021 года.

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