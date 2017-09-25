Окрестности Балтийского вокзала преобразятся

Цель конкурса - найти новое пространственное решение улицы и территории вокруг бывшего пригородного павильона вокзала с тем, чтобы улучшить при этом условия для пешеходов и велосипедистов, а также внешний вид этой части городского пространства, создав представительное соединительное звено между морем и Старым городом. Условием конкурса был и учет потребностей жителей здешних мест.

После оценки работ и отбора лучшей состоится открытое экспонирование конкурсных предложений. Реализация проекта будет финансироваться из средств европейских фондов.

Осуществление проекта предусматривается на 2018-2019 годы с завершением не позднее 2021 года.