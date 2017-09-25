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В Эстонии создадут дополнительные отряды быстрого реагирования: работу получат 25 бойцов

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Peeter Langovits

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) поставил перед собой цель обеспечить наличие круглосуточных отрядов быстрого реагирования во всех четырех префектурах.

Государство намерено увеличить число бойцов из отрядов быстрого реагирования с нынешних 75 до 150, сообщает портал Rus.err.ee.

В Идаской и Ляэнеской префектурах такие подразделения создадут с нуля - в каждом их них будут работать по 25 сотрудников.

В крупнейшей префектуре - Пыхьяской - число работников отряда быстрого реагирования вырастет до 65 человек, в Лыунаской префектуре - до 35 человек.

К вербовке кандидатов Департамент полиции и пограничной охраны приступил в сентябре.

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