В Эстонии создадут дополнительные отряды быстрого реагирования: работу получат 25 бойцов

Государство намерено увеличить число бойцов из отрядов быстрого реагирования с нынешних 75 до 150, сообщает портал Rus.err.ee.

В Идаской и Ляэнеской префектурах такие подразделения создадут с нуля - в каждом их них будут работать по 25 сотрудников.

В крупнейшей префектуре - Пыхьяской - число работников отряда быстрого реагирования вырастет до 65 человек, в Лыунаской префектуре - до 35 человек.

К вербовке кандидатов Департамент полиции и пограничной охраны приступил в сентябре.