Спектакль "В день свадьбы" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Ежегодный фестиваль «Петербургский театральный сезон» проводится с 2007 года. Его задача – способствовать культурным контактам между Петербургом и различными городами планеты, общепризнанными культурными центрами. В фестивальной афише «Петербургского театрального сезона» – всегда только лучшие и востребованные постановки, отмеченные высшими театральными наградами России и Санкт-Петербурга. Спектакли фестиваля с успехом шли в Праге, Берлине, Хельсинки, Тель-Авиве, Милане, Дрездене, Марселе, Тбилиси, Белграде, Афинах. И вот в 2017 году – Таллинн, с 25 сентября по 3 октября.

В программе Петербургского театрального сезона есть спектакль и для любителей хорошего русского психологического театра Молодежный театр на Фонтанке сыграет пьесу Виктора Розова « В день свадьбы». Пьеса Виктора Розова написана в 1963 году. Спустя полвека эта история о любви звучит не менее актуально. Такие понятия, как дружба, предательство, любовь, измена, честь и достоинство волнуют независимо от того, как крутится колесо истории. В какой-то момент перед каждым человеком встает множество вопросов, на которые сложно ответить однозначно, разделив на «белое» и «черное». В новом спектакле будут говорить о таких «непопулярных» сегодня, но важных понятиях, как честь, достоинство, самопожертвование, бескорыстие, доброта...

Все спектакли фестиваля идут с синхронным переводом на эстонский язык.

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