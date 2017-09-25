Вячеслав Иванов. Хождение Русского театра по граблям

Не могу утверждать, что по этой причине лишился сна и долгими осенними ночами мучаюсь в недоумении. Но все-таки...

Варяги – в очередь!

Вообще-то недоумение (в смысле – то, что не доходит до ума) возникает у меня едва ли не всякий раз, когда я встречаю – на письме или в устной речи – словосочетание «Русский театр Эстонии».

Началось это с тех пор, как на место художественного руководителя театра была назначена (приглашена?) Наталья Лапина – юное дарование, неизвестно откуда взявшееся и невесть куда канувшее. Ее правление сопровождалось чередой более-менее громких скандалов и завершилось трагедией, случившейся в ее присутствии и, по сути, при ее попустительстве, когда группа молодых артистов в эпатажном настроении выпивала на крыше театра, и один из них – Андрей Зубков – сорвался и разбился насмерть.

Это вконец переполнило чашу терпения коллектива: в первый и в последний раз за всю историю существования Русского театра худруку удалось не приказом, а на добровольной основе объединить людей, которые при иных обстоятельствах порой терпеть друг друга не могли. Сорок с лишним сотрудников, включая артистов, рабочих сцены, гримеров, работников пошивочного цеха, подписали тогда письмо в Министерство культуры с выражением недоверия худруку и просьбой уволить его (ее) с этой должности.

Пришедший на смену Лапиной Марат Гацалов и вовсе руководил театром виртуально, по Скайпу, получая при этом вполне реальную зарплату, сопоставимую с министерской. Он поставил спектакль – якобы притчу – «Вавилонская башня», сыгранный в общей сложности три раза. Зато потом дорогущие многотонные металлические конструкции, изготовленные специально для «ВБ-1», дико и бессмысленно ржавели на складе несколько месяцев.

После худрука-конструктивиста в театральном бюджете осталась дыра в четверть миллиона евро.

Немного цифири

Авангардистские эксперименты обоих худруков сопровождались многочисленными кадровыми встрясками, в результате которых из театра ушли многие артисты, от чего зашатался весь репертуар. Правда, большинство из них впоследствии удалось вернуть в театр – когда его труппу возглавил Игорь Лысов. Собственно, за все последние годы он оказался единственным худруком, при котором не был уволен ни один артист.

Кроме того, при нем же в театре выросло общее количество сыгранных спектаклей. Если сравнивать итоги последнего года правления каждого худрука, то в 2012-м, при Лапиной, их было 249. В 2014-м (уход Гацалова, приход Лысова) – 258; 2016 год (уход Лысова) – 306. Увеличилось и число премьер: соответственно 12, 8 и 14. В театр вновь потянулись зрители, которые «проголосовали ногами» против новаций Лапиной и Гацалова.

Соответственно увеличились доходы: впервые с начала 2000-х Русский театр в 2016 году преодолел планку в 375 тысяч евро, вплотную подойдя к границе рентабельности, что для подобного учреждения культуры почти нереально. И хотя Лысов тоже был приглашенным варягом, ему как-то удалось заручиться поддержкой труппы и вытащить театр из ямы, вырытой Маратом Гацаловым. Не зря же маститый театральный критик Борис Тух назвал уход Лысова «трагедией Русского театра Эстонии».