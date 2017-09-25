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Фото и видео: в Таллинне столкнулись пять автомобилей

Rus.Postimees.ee
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Сегодня, 25 сентября, около 14.00 на улице Теэстузе в Таллинне столкнулись пять автомобилей.

По первоначальным данным, водитель Ford Transit выезжал с парковочного места задним ходом и врезался в двигавшийся по улице Теэстузе внедорожник Range Rover. Водитель внедорожника попытался избежать столкновения, но ему это не удалось, и в результате машину отбросило на припаркованные автомобили Škoda и Volkswagen. Последний, в свою очередь, протаранил припаркованную Mazda.

Пострадавших нет. По словам водителя Volkswagen, в одной из машин находилась также собака, которая, к счастью, не пострадала.

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