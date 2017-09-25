Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Видео: разгневанный мужчина сжег BMW седьмой серии у центрального офиса компании

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: скриншот

Житель Италии Пормохсени Хади держит обиду на BMW еще с 2008 года. Почти десять лет назад он приобрел BMW M6 и с самого начала эксплуатации начались проблемы: владелец жаловался на вибрацию, шум в двигателе и стук в трансмиссии.

По версии Хади, дилер и автопроизводитель отказались признать проблему. В итоге мужчина приостановил платежи за машину, испортив тем самым себе кредитную историю в банке. С этого момента итальянец в прямом смысле объявил войну баварцам, сообщает портал Авто.mail.ru

Так, Хади уже дважды публично выражал свою нелюбовь к BMW. Первый раз это случилось в 2013 году на автосалоне во Франкфурте — тогда мужчина при помощи кувалды и топора разбил BMW M6 стоимостью 120 тыс. евро. Год спустя он повторил акцию, уничтожив автомобиль немецкой марки неподалеку от входа на автовыставку в Женеве.

И вот после трех лет затишья Хади снова себя проявил. На этот раз мужчина сжег BMW 7-серии напротив штаб-квартиры «баварцев» в Мюнхене. По традиции акция протеста сопровождалась лозунгами, о том, что «BMW обманывает и шантажирует своих клиентов».

Наверх