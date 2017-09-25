Черчесов вернул в состав сборной России по футболу Александра Кокорина

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал состав игроков, вызванных на подготовку к ближайшим контрольным встречам против национальных команд Южной Кореи и Ирана.
Со сборной Южной Кореи российская команда сыграет на столичном стадионе «ВЭБ Арена» 7 октября, а с Ираном - 10 октября на стадионе «Казань Арена», передает NEWSru.
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в состав вошли 27 игроков:
вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»);
защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»);
полузащитники - Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн»), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»);
нападающие - Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).
Отметим, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин вошел в расширенный состав сборной России впервые с ноября прошлого года. В текущем сезоне он провел за свой клуб 16 матчей в разных турнирах и забил 12 мячей.
Всего в сборную вызваны семь футболистов «Зенита» и пять представителей ЦСКА. По три игрока делегировали «Спартак», «Локомотив» и «Рубин».
Напомним, что команды Южной Кореи и Ирана уже завоевали путевку на чемпионат мира 2018 года в России.
Сборная России не участвует в квалификации, так как заведомо примет участие в ЧМ на правах хозяйки. В отсутствие официальных игр хозяевам мундиаля приходится самим искать себе спарринг-партнеров.