Черчесов вернул в состав сборной России по футболу Александра Кокорина

Со сборной Южной Кореи российская команда сыграет на столичном стадионе «ВЭБ Арена» 7 октября, а с Ираном - 10 октября на стадионе «Казань Арена», передает NEWSru.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в состав вошли 27 игроков:

вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»);

защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»);

полузащитники - Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн»), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»);

нападающие - Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Отметим, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин вошел в расширенный состав сборной России впервые с ноября прошлого года. В текущем сезоне он провел за свой клуб 16 матчей в разных турнирах и забил 12 мячей.

Всего в сборную вызваны семь футболистов «Зенита» и пять представителей ЦСКА. По три игрока делегировали «Спартак», «Локомотив» и «Рубин».

Напомним, что команды Южной Кореи и Ирана уже завоевали путевку на чемпионат мира 2018 года в России.

Сборная России не участвует в квалификации, так как заведомо примет участие в ЧМ на правах хозяйки. В отсутствие официальных игр хозяевам мундиаля приходится самим искать себе спарринг-партнеров.