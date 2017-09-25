Стали известны подробности зверского убийства украинской модели в США: муж-сценарист снял с нее скальп (фото)

Судмедэксперты также пришли к выводу, что злоумышленник буквально рвал зубами лицо жертвы. Следы укусов обнаружены на челюсти потерпевшей, пишет Newsru.com со ссылкой на The New York Post. Также убийца сливал кровь из тела жертвы.

По словам судмедэксперта Джеймса Райба, преступник снял скальп с черепа жертвы, причем обнаружить содранную кожу так и не удалось. Плоть была содрана до самых костей, сообщает The Independent.

Преступление, похожее на ритуальное убийство, было названо беспрецедентным по жестокости для мирного времени.

Напомним, Яна Касьян жила с Лейбелом в гражданском браке, причем менее чем за месяц до своей смерти модель родила Блейку ребенка.

Расправа над Яной напоминала ритуальное убийство. Обескровленное тело женщины было найдено 26 мая 2016 года в спальне Лейбела в доме на Холлоуэй-Драйв на западе Голливуда. Смерть бывшей киевлянки наступила от травмы головы и обильной кровопотери, а перед этим ее пытали в течение трех дней с использованием холодного оружия. Рядом с трупом находился и младенец, рожденный Яной.

Чтобы зайти в квартиру Лейбела, полиции пришлось выбивать дверь, которую он забаррикадировал изнутри мебелью.

В течение недели Блейк был арестован дважды. Еще 20 мая его задержали по подозрению в изнасиловании некой женщины. В тот же день сценариста отпустили под залог в 100 тысяч долларов. Яна, узнав о задержании супруга, собрала вещи и уехала с новорожденной дочкой к матери. Однако 24 мая она вернулась к Лейбелу, чтобы поговорить. Больше ее живой не видели.

Невредимого младенца полицейские нашли возле трупа Яны (хотя ранее сообщалось, что перед последним визитом к мужу Касьян оставила ребенка у родственников).

За пытки и убийство Лейбелу грозит смертная казнь, однако мужчина отрицает свою вину.

Блейк Лейбел родился в семье богатого канадского магната Лорна Лейбла, основавшего в Торонто компанию Canada Homes Inc., ставшей одним из крупнейших застройщиков в Канаде. До этого Лорн сделал блестящую спортивную карьеру. В 1976 году он в качестве яхтсмена выступал на Олимпиаде. А в 80-х годах Лорн стал автогонщиком и одержал победу на соревнованиях в США.

Жена Лорна, Элеонор Лейбел, была дочерью Пола и Леоны Чител, которые основали компанию Alros Products Ltd. Она занималась производством плотной полиэтиленовой пленки Polytarp, пришедшей на смену брезенту.

Сын спортсмена и бизнесмена Блейк Лейбел известен как автор графического романа "Синдром" о серийном убийце. Эти комиксы про маньяка были опубликованы в 2008 году и продавались на сайте Amazon за 20 долларов. Одна из сцен "Синдрома" напоминает картину с места убийства Яны Касьян: на рисунке изображена обнаженная и обезглавленная женщина на залитой кровью кровати. В романе автор описывает, как маньяк убивает женщину и ее спутника. Жертвам преступник перерезает кровеносные сосуды, а тела подвешивает за ноги, чтобы из них вытекла вся кровь.

Канадец занимался не только графическими романами, но также был сценаристом кино и профессиональным геймером. Блейк стал победителем чемпионата мира по игре Half Life. Он написал сценарий и снял в 2008 году малобюджетную комедию Bald, писала "Комсомольская правда в Украине". Обложка ленты носит заголовок: "Без денег. Без волос. Без стыда".

Творческим исканиям Лейбела способствовало то, что его родители были весьма состоятельными людьми и обеспечивали его средствами к существованию. Ежегодные денежные переводы сыну-писателю достигали 18 тысяч долларов.

Однако несколько лет назад Блейк столкнулся с финансовыми трудностями, поскольку его мать умерла, а отец менее охотно оказывал материальную помощь.

В Голливуд Лейбел переехал в 2004 году. Он работал над анимационным сериалом "Космические яйца" режиссера Мэла Брукса. Сериал является пародией на "Звездные войны". С 2015 года Блейк находился в процессе развода со своей бывшей супругой Амандой Браун.

Яна Касьян работала на Украине в налоговой инспекции и получала юридическое образование. В США украинка с эффектной внешностью трудоустроилась в рекламном бизнесе. В Америке она прожила два года, а 3 мая 2016 года родила девочку по имени Диана.

Родители Яны специально приехали в США, чтобы помочь ей ухаживать за младенцем, рассказал друг семьи Денис Арончик.