За неделю в Эстонии обнаружили 26 посылок с запрещенными лекарствами

Кроме этого, были удалены пять объявлений о продаже лекарств на эстонском языке. Информация о еще 44 сайтах, которые подозреваются в продаже незаконных лекарств и которые зарегистрированы за пределами Эстонии, была передана в Интерпол.

По словам представителя Департамента лекарств Катрин Коллист, наравне с законными аптеками в интернете лекарства продают и фирмы, которым это делать по закону запрещено.

«Несмотря на то, что сайт может выглядеть очень профессионально, он может оказаться незаконной торговой точкой в сети с поддельными лекарствами», - отметила она.