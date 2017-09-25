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За неделю в Эстонии обнаружили 26 посылок с запрещенными лекарствами

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Ronalds Stikans

В ходе международной операции PANGEA, организованной Интерполом, в Эстонии за одну неделю обнаружили 26 посылок с незаконными лекарственными веществами, пишет Tervis.

Кроме этого, были удалены пять объявлений о продаже лекарств на эстонском языке. Информация о еще 44 сайтах, которые подозреваются в продаже незаконных лекарств и которые зарегистрированы за пределами Эстонии, была передана в Интерпол.

По словам представителя Департамента лекарств Катрин Коллист, наравне с законными аптеками в интернете лекарства продают и фирмы, которым это делать по закону запрещено.

«Несмотря на то, что сайт может выглядеть очень профессионально, он может оказаться незаконной торговой точкой в сети с поддельными лекарствами», - отметила она.

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