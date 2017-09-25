Предупреждение для водителей Таллинна: полиция просит избегать Тартуского шоссе

Об этом в понедельник сообщил журналистам префект Пыхьяской префектуры Кристиан Яани, отметив, что в основном ограничения движения в центре города будут введены на время перемещения делегаций участников саммита по Таллинну. В общей сложности на саммит в Таллинн съедутся почти 30 делегаций высокого уровня.

Яани пояснил, что организация перемещения всех этих делегаций является для полиции очень серьезным логистическим вызовом, он назвал эту задачу небывалой по степени сложности.

«Пожалуйста, воздержитесь в предстоящий четверг и пятницу от движения по Тартускому шоссе в Таллинне», - рекомендовал Яани. По его словам, передвижение делегаций по Тартускому шоссе может потребовать очень много времени. Полиция советует всем, кто в предстоящие четверг и пятницу должен будет попасть в аэропорт или в морской порт, запастись временем. Яани отметил, что обычный режим движения в центре Таллинна восстановится только к утру субботы.